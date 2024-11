Creado: Actualizado:

La capacitat d’entendre. Això seria, simplificant, la intel·ligència. Entrant més a fons, a banda de comprendre, implica ser conscient, adaptar-se i trobar la manera de donar solucions o respostes adients segons el que requereix cada qüestió o cada moment.

Aconseguim així evolucionar, decidir, relacionar-nos, complementar-nos o fer camí per la vida amb més o menys seguretat. La irrupció irrefrenable de la intel·ligència artificial ha obert debats en molts àmbits. Genera, a la vegada, esperances i temors. El millor, segurament, és abraçar les noves eines marcant els límits de l’ètica i recordant sempre que sense les persones no existiria cap tipus d’intel·ligència. Per tant, combinant talent i innovació és com a Lleida avancem.Estem convençuts que la gent jove té molt a dir per materialitzar la capital que volem tant per al futur com per al present més immediat. Estareu d’acord amb mi que, amb els anys, perdem espontaneïtat i atreviment. Per tant, escoltem la veu de la joventut. Som capaços de dissenyar bancs que permetin carregar els telèfons mòbils gràcies a l’energia solar? És només un exemple de fins on podem arribar les ciutats aplicant la tecnologia i la intel·ligència artificial. Aquest debat l’obrirem amb 400 joves gràcies al projecte que hem engegat per pensar com ha de ser la Lleida del futur. Ens ha de permetre generar espais de trobada als barris, estimular i potenciar l’enginy. Amb el Centre Històric com a nucli de creació, el projecte participatiu té una durada de dotze mesos i comptarà amb estudiants de diferents centres educatius com la Universitat de Lleida, l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol, de cocreadors o de les Unitats d’Escolarització Compartida de Prosec. S’hi inclouran activitats i tallers, des d’on sorgiran propostes que no quedaran en paper mullat i que es defensaran al Congrés de la Joventut, previst d’aquí a un any. A banda de dissenyar mobiliari urbà o imatges d’espais per al barri antic, plantegem una construcció artística a la Mariola i debats sobre habitatge, mobilitat, economia o salut urbana.La tecnologia avançada ja és palpable a la ciutat de Lleida. Moltes i molts deveu haver vist que alguns carrers de la zona del Camp d’Esports, de Cappont i de Pardinyes llueixen els nous fanals led, que il·luminen més i consumeixen menys. Se n’instal·laran més de 14.000 amb una inversió de prop de 10 milions d’euros. A banda dels fanals, s’ha incorporat una il·luminació intel·ligent per als passos de vianants, que ja està en proves davant de l’Escola de Pardinyes. Consisteix en punts de llum integrats amb la senyalització vertical, amb sensors que detecten la presència de persones i s’encenen augmentant el nivell quan algú vol creuar donant-li una major visibilitat i, per tant, proporcionant més seguretat.Aquesta setmana, precisament, he tingut l’ocasió de visitar el Congrés Mundial de Ciutats Intel·ligents, celebrat a Barcelona, que ha comptat amb una important participació d’empreses lleidatanes que posen la innovació al servei de les persones. I així és com ha de ser. La intel·ligència artificial ens estimula, sense cap mena de dubte, a ser millors. És una eina útil, una ajuda prometedora però no pot substituir de cap manera la intuïció, la sensibilitat i l’empatia. Perquè les emocions són imprescindibles per a ser, realment, una capital intel·ligent.