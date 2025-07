Lleida, capital comercial

Creado: Actualizado:

He viscut des que era petit tant les alegries com els patiments d’una botiga de proximitat. Soc fill de comerciants i recordo com si fos ara el pes i el soroll de la persiana de Gráficas Larrosa, la llibreria, papereria i impremta de la meva família a Pi i Margall, que tants matins em va tocar aixecar. Duc el comerç local al cor i vull el millor per a les persones que hi dediqueu la vida. És més, estic personalment al vostre costat.

Per això, estic sorprès i dolgut per com s’han reproduït de forma esbiaixada en alguns casos unes declaracions que vaig fer a una agència de notícies. Em disculpo sincerament si algú s’ha sentit ofès. Al mateix temps, vull fer un matís important. El que dic literalment és “ens hem de posar les piles”. En plural. No és el mateix que “s’han de posar les piles”. Em situo, com a alcalde, al capdavant d’aquesta evolució necessària que només serà possible si hi participem totes i tots. El comerç ha estat sempre una de les grans joies de la segona capital de Catalunya. És part de l’essència de la ciutat. Però ens cal avançar en especialització i diferenciació.

A Lleida som un equip de 150.000 persones. Demano corresponsabilitat perquè assumeixo, com a punt de partida, el deure de lideratge de la Paeria. I queda clar que fem nostre el repte comercial. Aquest govern municipal inverteix en el comerç de la ciutat més d’un milió i mig d’euros entre dinamització, promoció, ajuts directes, reforma i obertura de nous establiments. Apostem més que mai pel comerç local, per exemple, amb ajuts al foment de l’activitat econòmica que van facilitar, l’any passat, l’obertura d’11 establiments i la rehabilitació de 21 més. Hi vam destinar 130.000 euros que, en la nova convocatòria, es multiplicaran notablement. Comptem amb un servei d’assessorament professional del comerç associat; desenvolupem el projecte “Compra a Lleida”; hem estat pioners en l’impuls d’una comunitat energètica finançada al cent per cent per l’administració, que comportarà un important estalvi en el consum en una quarantena d’establiments; fem acompanyament als barris; treballem en l’estratègia per reactivar els locals buits i en programes de suport a l’emprenedoria i la consolidació empresarial i obrim l’Espai d’Innovació Comercial, que ja funciona virtualment. En promoció, el comerç ha estat el primer protagonista de la campanya de ciutat i vam abocar tots els recursos al nostre abast perquè el Nadal fos més brillant que mai a tots els barris de Lleida, sense cost per als i les comerciants i rebent una gran valoració per part de les lleidatanes i els lleidatans i de les persones que ens van visitar.

Estem compromesos i compromeses amb el Pla Integral del Centre Històric, on recuperarem l’habitabilitat i l’activitat comercial per executar una transformació que sigui l’orgull de Lleida. L’antic solar dels Mercedaris, les Termes Romanes de Remolins, l’antiga Estació d’Autobusos o el Teatre Principal estan cridats a ser claus per a la dinamització de l’Eix. A Rambla de Ferran-Estació, Noguerola, Clot, Universitat, Instituts-Sant Ignasi i Templers-Escorxador hi actuarem a través del projecte de l’Agenda Urbana. I el nostre compromís és ferm també perquè el Districte de l’Estació avanci i generi una nova centralitat urbana.

I no ens aturarem aquí. L’estudi sobre oferta comercial encarregat per la Paeria, que es va fer públic l’any 2016 i recentment s’ha actualitzat, reflecteix que les persones de Lleida i la seva àrea d’influència fan una important despesa en altres ciutats, principalment a Barcelona, Andorra o Saragossa. Hem de frenar aquesta fuita, hem d’impulsar la capitalitat comercial de Lleida. Per aconseguir-ho, cal que hi siguem totes i tots: l’administració, les associacions, l’emprenedoria i la ciutadania. Si sumem esforç, compromís i corresponsabilitat, el comerç lleidatà serà un dels grans actius del present i del futur. Amb confiança, amb ambició i amb sentit de ciutat.