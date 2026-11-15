Créixer a Lleida i viure a Lleida
Paer en cap
M’agrada tenir l’oportunitat de conèixer persones que, amb esforç i il·lusió, fan avançar Lleida cada dia. Aquesta última setmana he visitat dues empreses lleidatanes més, Westlabs i eCityClick, que treballen en àmbits tan apassionants com la transformació digital i la intel·ligència artificial. Escoltant els testimonis directes de l’Alba, del Roger o de l’Álvaro, acabo marxant amb la sensació de satisfacció i d’orgull de veure que a Lleida tenim talent, bones idees i persones amb moltes ganes de fer coses.
Això em fa pensar sovint en tot el que tenim a prop i que a vegades sembla que passi desapercebut. Empreses que innoven, professionals que investiguen, joves que comencen a obrir-se camí i persones que s’atreveixen a tirar endavant una idea. Som el segon epicentre tecnològic de Catalunya i tenim les condicions i el coneixement per consolidar aquesta posició. Al Parc Agrobiotech hi treballen ni més ni menys que 1.500 persones i la Universitat de Lleida continua formant fornades de professionals amb ganes de prosperar i de fer el seu propi camí. Confio i desitjo que la UdL compti amb el grau en Ciència i Enginyeria de Dades. Seria un important salt endavant per atreure i per retenir talent. Precisament aquesta setmana, hem fet nous passos per millorar les voreres i els entorns dels campus de Cappont i l’ETSEA. Tenir endreçats els espais és una manera de fer que els joves aprenguin amb confort i se sentin bé.
Quan penso en ells, penso també en els que deixen les aules de la universitat o de la formació professional per endinsar-se al món laboral. És un moment ple d’il·lusió, però també de dubtes i incerteses. I aquí és on també hem de saber estar al seu costat. Aquesta és la missió del projecte HÔME, que hem concebut per ajudar els joves a emprendre i a aconseguir el primer contracte, però també perquè es puguin emancipar. Aquest programa, vigent des de fa un any i mig, ha contribuït a la creació de més de vint empreses que ja escriuen la seva pròpia història amb il·lusió i moltes ganes de tirar endavant. Moltes d’aquestes iniciatives han nascut a la Casa de Fusta, al carrer Cavallers. Tot just allà al costat, al Mercat del Pla, en qüestió de setmanes s’hi ubicaran empreses d’economia social i de cooperatives. M’agrada pensar que dos espais tan propers puguin omplir-se d’idees i de persones amb ganes de crear i de col·laborar. És també una manera de donar nova vida al Centre Històric, un barri que comença a viure un procés de transformació extraordinari, que té molt a oferir i on volem que passin moltes coses.
Però també sé que una feina, per bona que sigui, no ho resol tot. Molts joves aconsegueixen acabar els estudis i incorporar-se al mercat laboral, però després es troben amb una dificultat que encara pesa: l’accés a l’habitatge. Emancipar-se no hauria de ser un privilegi, sinó una possibilitat real. Per això estem treballant per fer construir més habitatge assequible, impulsant noves operacions, i obrint camí a altres fórmules com l’habitatge cooperatiu i espais de co-living. A finals d’aquest any, haurem donat llicències per construir 400 habitatges assequibles. Sabem que encara queda molta feina per fer i que les solucions no arriben d’un dia per l’altre, però tinc molt clar que per oferir oportunitats als joves també els hem de donar la possibilitat de demostrar les seves capacitats i, sobretot, de tenir una llar.
Aquesta setmana hem tingut també l’oportunitat de reconèixer, amb els Premis Cambra de Comerç, l’esforç, la tenacitat i la capacitat de superació de les empreses de casa nostra. Mentre escoltava aquestes històries de perseverança i de creixement, pensava que en un moment determinat de la nostra vida tots hem hagut de començar una etapa de zero, amb molts dubtes però amb unes ganes immenses de tirar endavant. És aquest esperit el que m’agradaria que continuéssim encomanant a les noves generacions. Que sentin que a Lleida som al seu costat i que aquí hi poden construir el seu present i el seu futur.