Paraules i oportunitats
Paer en cap
Hi ha paraules que sobreviuen al pas del temps. Que continuen acompanyant-nos molts anys després per molt que les persones que les van escriure ens hagin deixat. Aquest divendres, durant la celebració dels Premis Literaris de Lleida, hem tingut ocasió de recordar-ho i tenir-ho ben present. Ha estat una edició especialment emotiva, marcada per l’absència de Josep Vallverdú i Jaume Pont, i en la qual hem tornat a recordar els pensaments de Teresa Pàmies, una dona que va viure les ferides de la guerra i de l’exili i que va trobar en la literatura una manera d’explicar-les i de conviure-hi.
Pàmies explicava que els llibres l’havien ajudat a guarir moltes ferides i que l’escriptura era, per a ella, una necessitat. Però hi ha una altra reflexió seva que em sembla especialment valuosa. Malgrat el dolor d’un exili forçat, recordava les persones que havia conegut i les cultures amb què havia conviscut com una experiència que li havia permès desenvolupar el seu esperit crític.
Penso que aquestes paraules resumeixen molt bé el valor de la literatura i, en un sentit més ampli, de la cultura. Llegint descobrim històries, però sobretot aprenem a comprendre el món i a posar-nos en la pell dels altres. Els llibres ens acosten a realitats que no hem viscut, ens conviden a qüestionar allò que donem per fet i ens ajuden a formar-nos una opinió pròpia. Enguany, quan commemorem els 90 anys de l’inici de la Guerra Civil, aquestes reflexions prenen més sentit que mai. Ara que els valors democràtics, la convivència i el respecte a la diversitat tornen a ser qüestionats, la cultura és més necessària que mai. Els Premis Literaris, que reconeixen el talent dels escriptors i escriptores i que donen vida a noves idees i contribueixen a enriquir el patrimoni cultural del país. Una capital com Lleida creix també amb les idees que genera i la cultura és una part essencial del progrés. Vivim un moment dolç: a la nostra ciutat tenen lloc gairebé 600 activitats més a l’any, un 76% més que al 2023, i el nombre d’assistents ha crescut un 20%. Ens hem guanyat a pols ser la segona capital cultural de Catalunya. L’accés a la lectura i a la cultura ha de ser a l’abast de tothom, des de la infància i al llarg de tota la vida. Gràcies al Pla Lector Municipal, aprovat en aquest mandat, avancem en l’impuls de la lectura i la literatura per a tots els públics amb nous tallers, impulsant nous certàmens escolars, clubs de lectura i punts d’intercanvi de llibres. Parlar de cultura a Lleida és també referir-nos a la nostra llengua. El català és una eina de convivència, de cohesió i de progrés. Vam ser dels primers ajuntaments a adherir-nos al Pacte Nacional per la Llengua, i des de la presentació del Pla d’ús del català hem tirat endavant prop de 40 accions per fomentar l’ús quotidià de la llengua des de tots els àmbits municipals, com el desplegament de les parelles lingüístiques als barris de Cappont i al Clot.
La cultura té una capacitat extraordinària de crear vincles. De fer que persones amb orígens, vivències i sensibilitats diferents trobin espais comuns i compartits. Amb aquesta mirada treballem per recuperar el xalet noucentista dels Camps Elisis i donar-li una nova vida com a espai cultural, de lectura i de lleure familiar. M’agrada imaginar aquest edifici emblemàtic ple de llibres, d’infants descobrint històries, de joves compartint inquietuds i de famílies gaudint de la lectura en un dels parcs més estimats de Lleida. Aquest és el present i el futur que volem per a Lleida. Una capital que preserva la memòria, que cuida la llengua i que segueix obrint portes a les noves generacions. I seguim. A finals de la setmana que ve posarem punt i final a l’Any Viñes havent celebrat més de 250 activitats que ens han servit per recordar el llegat d’una de les figures culturals més universals de la ciutat i que ens ha projectat al món. I avui, que és Santa Cecília, també és un dia assenyalat i emotiu per posar també en valor la feina dels i les agents de la nostra Guàrdia Urbana. 180 anys d’història del nostre cos de policia local, el segon més antic de Catalunya i el quart de tot l’Estat, al servei de les persones.