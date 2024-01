Més comèdia a la Diputació

Creado: Actualizado:

Sra. Directora:

Anys enrere els càrrecs de la direcció de la Diputació de Lleida eren discrecionals sense més ni més. El president tenia la potestat de nomenar, sense donar explicacions, qui considerés més oportú per dirigir les entitats i els departaments amb l’estructura encapçalada per un directiu.

A partir de la legislació vigent i del mateix Reglament Orgànic de la Diputació, aquests càrrecs els elegeix discrecionalment el president de la Diputació després d’un procediment públic i de lliure concurrència.

Recentment, i en dues ocasions en els darrers mesos, hem vist que la premsa ha publicat les que jo entenc com a filtracions de la institució de qui serà l’elegit a seure a la dreta del pare abans que s’acabi el termini de presentació de candidats. En el darrer cas, que és el que m’ocupa, es tracta del director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, que, a vuit dies del tancament del termini de presentació de candidats, va sonar la campana de qui es perfilava per a aquest destí.

Allò semblava un intent clar de desanimar els que havien pensat presentar els papers per concursar, entre els quals em trobava jo mateixa. Ara, aquella notícia s’ha confirmat i qui es perfilava des de bon començament ja és director. Vista la situació em pregunto: no era més lícit el que passava anys enrere quan no es feia tanta comèdia i es nomenava qui la presidència volia? No estem fent veure que som transparents i accessibles quan en realitat, i de manera continuada, els nostres polítics ens fan beure en una orella de ruc?