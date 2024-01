Agraïment a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida

Creado: Actualizado:

SRA. DIRECTORA:

El passat 10 de gener vaig ingressar a l’Hospital Arnau de Vilanova per operar-me. Després de l’operació, vaig passar un dia a la Unitat de Cures Intensives i posteriorment vaig anar a una habitació de planta, fins al dia 15 d’aquest mes, que em van donar l’alta amb hospitalització domiciliària. Tant l’ope· ració com el procés de recuperació estan anant molt bé. Vull agrair de tot cor a tot el personal que he conegut i que m’està tractant. He trobat unes persones molt professionals i amb una gran humanitat, començant per tot l’equip que em va operar, encapçalat pel Dr. Jimy Jara, infermeres i infermers, zeladors i per· sonal de neteja. També el personal de l’Hos· pitalització Domiciliària (HoDo), que em venen a curar a casa.

No voldria deixar-me a ningú en el meu sincer agraïment, ja que, a part de totes aquestes persones que he mencionat, també vull incloure metges i infermeres que m’han visitat en aquests últims mesos, i finalment, molt important, el suport que he rebut de part de tota la família i amics, que han estat al meu costat en aquests moments durs que he viscut. Moltíssimes gràcies.