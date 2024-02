Creado: Actualizado:

Som quatre alumnes de 1r d’ESO C de l’INS Màrius Torres de Lleida. Com cada matí, a les vuit, l’Abril, la Paula, na Laia, i la Clàudia ens hem reunit per fer el camí de cada dia. Quan estàvem al Carrer Jaume II davant del Burger King, hem vist un gat atropellat a la carretera. Hem pensat que algun vehicle s’aturaria per comprovar com estava l’animal, però no ha estat així, la majoria dels vehicles el veien però l’esquivaven. Llavors un noi, amb un patinet elèctric ha agafat el gat, recollint-lo i l’ha dipositat a la vorera, en aquest moment ha trucat a la policia local per informar dels fets. Nosaltres quatre ens hem quedat una estona per veure si venia la policia durant 30 minuts i hem trucat al 112 per reclamar assistència per si algú podia fer-hi alguna cosa i, tot i donar les dades de la nostra localització, no ha vingut ningú. Deu minuts més tard ha arribat el servei de neteja que ha recollit el gat amb una bossa de brossa per dipositar-lo a la deixalleria.

Ens hem sentit molt decebudes i impotents pel fet que cap adult ha tingut el gest de fer alguna cosa o ajudar-lo. A l’Institut ens diuen que hem de ser ciutadanes del món i compromeses amb la societat i avui hem arribat tard al centre comprovant com ningú ha actuat de forma responsable. Els animals són éssers vius i tenen sentiments com nosaltres, és la nostra responsabilitat tenir- ne cura. Avui ningú ha tingut cura del gat.