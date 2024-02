SOS de la Pagesia

Creado: Actualizado:

Els agricultors de tot Europa han dit prou! Lluny de la realitat, una part de la societat pensa que reclamen subvencions… NO! El que passa que estan farts de complir normatives i patir una contínua criminalització culpant- los de les conseqüències del canvi climàtic i de tots els mals que existeixen, fins i tot dels nous que puguin aparèixer. Quan l’autèntica realitat és que els agricultors, amb els seus cultius i la gestió de les seves explotacions, són els qui alimenten la humanitat, els qui cuiden el territori i els qui més fan per crear la fotosíntesi necessària i convertir el diòxid de carboni en oxigen. Estaria bé recordar-ho tots plegats; ens ho van explicar a Primària. La pagesia vol reivindicar que ha arribat al límit. Les explotacions agràries familiars de tot Europa s’han unit amb les mateixes reivindicacions. Demanen flexibilitzar i desburocratitzar la gran quantitat de normatives i deixar-los treballar en lloc de convertir- los en uns buròcrates del sistema. L’agricultor ha triat aquesta professió per cuidar la terra i fer de pagès o ramader. Per contra, la multitud de reglaments ens porten a dependre de gestories, incrementant els costos de producció considerablement sense veure ni poder reflectir-los en els preus que cobren. En canvi, veuen com la cistella de la compra del consumidor augmenta dia a dia. El corrent de protestes ha arribat a tot Europa. El dia 6 de febrer s’esperen mobilitzacions al nostre territori. Esperem que les protestes visualitzin el problema i els governs aconsegueixin mesures per tal que la pagesia i ramaderia tinguin la tranquil ·litat necessària per continuar produint aliments i que els nostres joves vegin una oportunitat dins de la professió més digna i antiga del món