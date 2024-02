Carta per a hisenda

Creado: Actualizado:

Expresso la meva indignació vers hisenda per la seva lladronícia i bullying vers el ciutadà. Tenia una casa llogada a l’ajuntament per a ús cultural. Des del primer moment ho declaro a la renda i el 2023 rebo notificació dient-me que, atès que no va estar destinada a vivenda, les deduccions havien de ser diferents. Total, pagar el que em diuen i, a més, sanció.

Però són “tan operatius” que, en lloc de fer me un sol expedient per als 4 exercicis, me n’obren un per a cada any i això comporta per a cada exercici: la comunicació del requeriment, la contesta de l’usuari, la proposta de liquidació més els interessos, la carta de pagament, la sanció i la carta de pagament d’aquesta, anar al banc, pagar cada vegada, etc.

Cada notificació és per carta certificada, això obliga l’entrega a domicili. Cada notificació són 5 o 6 folis amb decrets, articles, reglaments i m’obliga a acudir al gestor. To tal, 60 o 70 € que suposaria l’ús cultural (qui pledeja amb hisenda?) seran com a mínim 16 notificacions que contindran uns 100 folis, 16 entregues del carter, 16 viatges al gestor i els costos que em requereixin pels serveis, 16 actes administratius del funcionari que correspongui i les 16 enrabiades per cada carta rebuda.

Quant costen a l’administració i a mi totes aquestes gestions?, tota aquesta paperassa? Senyors responsables de la gestió burocràtica d’hisenda, això és un assetjament al ciutadà. Sou uns lladres, uns inoperants, uns incompetents.

No m’estranya que siguem un dels països amb major ràtio de funcionaris, i no cal dir de polítics, però tranquils, cap no s’immuta, tenen el sou assegurat.