Me sobran 10 años y me faltan 10 años

Creado: Actualizado:

Soy paciente oncológica del Arnau de Vilanova de Lleida, pero, como hace 10 años de mi intervención, me informan de que a partir de ahora “salgo” de oncología y los controles serán realizados por mi médico del CAP (me han echado). Realizaba una activi· dad en grupo a través de la asociación contra el cáncer que era gratuita, pero, como ya han pasado 10 años, tengo que buscar una alternativa (me han echado).

Me realizaban periódicamente un drenaje linfático de manera gratuita, que, por cierto, me iba de maravilla, pero, como ya hace 10 años, tengo que dejar paso a personas nuevas (me han echado).

La caldera de la calefacción de mi casa ha cumplido 10 años, y entonces el precio de las revisiones se ha triplicado... De esto no me han echa· do, pero me he ido yo por razones obvias. Con el coche, algo pa· recido. Yo pagaba una mensualidad en mi concesionario para realizar la revisión anual, pero, como el coche ha cumplido 10 años, la marca ya no me ofrece la posibilidad, justo cuando más lo necesita. No les sale rentable (me han echado). En resumen, ¿será que, en cuanto pasan 10 años, todo caduca? ¿Ya nada sirve? ¿Nada es igual? Tengo 57 años y me sobran 10 para todo, sin embargo, me faltan 10 para jubilarme, para eso sí que cuentan conmigo.