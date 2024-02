A l’agent de la urbana que no és digne del càrrec

Creado: Actualizado:

Tenia 88 anys i ja en tinc 89 i encara no m’ho puc acabar! Públicament, vull tornar a expressar haver estat víctima de mentides i enganys després d’haver estat maltractada. Necessito manifestar-me perquè el fet no em deixa dormir i està afectant la meva salut. Considero haver estat estafada per un agent d’ordre que ha gosat manipular la situació, després de dirigir gestos i paraules gens propis d’un servidor de la comunitat envers una ciutadana que només demanava ser atesa, escoltada! Si qualsevol jutge tingués l’opció de valorar la situació, al marge de les lleis que protegeixen els relats fraudulents, sé del cert que em donaria la raó. Humiliada, agredida i castigada! Però el consell ha estat que no arribés ni a la Justícia, perquè aquesta també em decebria. Que ben tramat està el servei de recaptació protegit per la llei de l’embut! Necessito alertar la població de la desprotecció: cap institució, cap personalitat, ni el mateix alcalde han gosat defensar la veritat. Saben que no fan bé, però trien seguir el corrent! Ja soc molt gran i segurament aquesta feina em quedarà per fer i això que vaig demanar encarar-me amb ell el mateix dia dels fets, presenciant-me a les instal ·lacions, després de ser atesa a urgències i confosa pel que havia viscut aquella mateixa tarda, per donar-li l’opció de disculpar-se. I diuen que existeix un servei de mediació?! No només no he rebut cap disculpa, sinó que hem hagut de pagar perquè sorprenentment diuen que no ens vam identificar i arreu ens hem presenciat. Es pot ser més cínic?! Miri si sé que tinc la veritat que m’ofereixo a acarar-me amb l’agent en un plató de la televisió de la ciutat o on ell vulgui! Però dubto que tant ell com els seus superiors siguin valents.