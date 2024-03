Què passa amb el servei d’ambulàncies Egara?

Creado: Actualizado:

Fa uns dies la meva mare va sol·licitar un servei d’ambulància perquè la portessin a primera sessió de rehabilitació després de molts dies esperant li aprovessin. Però el dia que l’havien de venir a recollir, a les 10.45, no es van presentar. I no ens van trucar fins a les 13.42 dient els havien denegat servei. Vaig trucar i parlar amb la responsable rehabilitació i em va dir que va anul·lar el servei per l’hora que era i que es temia que a la tarda no la poguessin tornar a casa, com en casos anteriors. Amb això, a les 12.30 vam trucar al CAP per preguntar què passava i ens van dir que vindrien aviat, però mai no van aparèixer.

A la persona que ens va trucar a les 13.42 li vaig demanar explicacions i ens va dir que per excés de serveis no hi havien pogut anar. Li vaig demanar full de reclamacions. Va dir que no li permetien enviar-lo; sols ho podia fer el seu cap, a qui passava nota i em trucaria. Tres dies després, sense haver rebut cap trucada i havent rebut un missatge nou de recollida, vaig trucar per anul·lar-ho; no volia que la tornessin a deixar “tirada” i perdés la sessió i vaig dir que encara espera la trucada i el full de reclamació. L’endemà vaig rebre un mail (no trucada) del Sr. Raül Silvestre del TSNU Lleida dient que no podia enviar un formulari de reclamació perquè estan a les ambulàncies. Li vaig contestar: “Com vol que faci la reclamació si encara espero l’ambulància.” Encara espero la resposta. He fet la reclamació al CAP, i no he rebut resposta.

No és pas un cas aïllat. Ho va patir fa uns mesos un familiar directe i la responsable de rehabilitació ens va dir que un senyor gran va estar esperant més de 4 hores. Com pot ser que passi això? És que ningú no ho controla? De qui depèn?