Se’ns ha fet musulmà el nostre paer en cap de Lleida?

Ho dic, senyora directora, per dos fets. Cada any la Paeria subvencionava un empostissat i un equip de megafonia a 2 parròquies de Lleida que celebren la Benedicció dels Rams al carrer: Santa Teresina i Sant Ignasi, en total 1.600 €. El passat 19 de març Fèlix Larrosa autoritzava la celebració però retirava a última hora la subvenció, sense temps per llogar aquest equip per al Diumenge de Rams, de tal manera que les cerimònies van haver de fer-se a l’interior dels temples. D’altra banda, el 15 de març la Paeria va subvencionar un sopar multitudinari per celebrar l’inici del ramadà a la Suda amb l’assistència del paer en cap. Vostès mateixos.