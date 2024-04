En record de la Conxita Tarruella

Creado: Actualizado:

La setmana passada vaig tenir notícia pels mitjans de comunicació i per la seva família de la mort de Conxita Tarruella. Vam entrar junts a la Paeria a les eleccions del 2003. Ella a la llista de CiU, com a membre d’Unió Democràtics, i jo a la del PSC. La nostra relació va ser més que cordial, va ser amistosa sempre. Quan entre els nostres grups municipals hi havia tensió, moltes vegades, els dos intentàvem rebaixar-la i buscar els punts d’acord. Era molt difícil barallar-se, i fins i tot discutir, amb la Conxita Tarruella. Ella sempre buscava la part comuna en tota polèmica política o de gestió. La seva sensibilitat de professional de la Salut la portava també al debat polític, i llavors era impossible no trobar els punts d’acord. Els patiments de salut a la seva família la van fer una dona forta i preparada per lluitar pels altres, per la ciutat i per la salut i el benestar dels ciutadans. Projectes seus com el Centre Martí i Pol, vinculat als serveis de Salut, a l’Arnau, o el projecte Mulla’t per l’esclerosi porten la seva empremta i són part del seu llegat. Va ser un exemple de dedicació a la política pensant en els altres; en el cas de la Conxita, en els més febles des de l’òptica de la salut. El meu condol per la seva família. Descansa en pau, Conxita.