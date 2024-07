De compres a Saragossa

Creado: Actualizado:

Dilluns passat vaig veure l’entrevista de TV3 a l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, parlant de com és d’important augmentar l’oferta comercial a la nostra ciutat. Va parlar alt i clar i va dir una veritat: que molta gent, quan és festiu o en cap de setmana, aprofita per anar a Saragossa perquè aquí no tenim el que busquem.

De fet, és habitual trobar-hi gent d’aquí, com també a Reus, a Tarragona i a Barcelona per aprofitar i gaudir de l’oci. És un símptoma evident que a la nostra ciutat ens falta aquesta oferta. Ara bé, em pregunto quants dels que s’oposen a tenir grans superfícies a Lleida marxen precisament a comprar a fora. Crec que ens quedaríem sorpresos.

Diuen que això buidarà el carrer Major quan resulta que, per les notícies que surten, ja ho està. El que fan falta són veritables propostes per impulsar- lo, com va dir l’alcalde, aprofitant espais històrics com les Termes de Remolins i amb campanyes de promoció del comerç de proximitat. És perfectament compatible amb altres inversions que generaran prosperitat per a la ciutat.