Todo pasa por algo en la vida

Creado: Actualizado:

Todo pasa por algo, es una frase que se pronuncia mucho y es muy cierta. Todo en esta vida forma parte de un plan poderoso, de un equilibrio universal en donde algunas cosas se tienen que ir para que otras mejores lleguen. Efectivamente todo pasa por alguna razón. Cuando uno pretende enfrentarse a ello, las consecuencias pueden ser mortíferas. Así lo he vivido yo en mis propias carnes, con ello quiero justificar tal afirmación, porque han existido. Cuando uno cambia de actitud y se pone en modo de aprendizaje, por el camino te das cuenta de muchos detalles que antes no habías contemplado. Ciertas cosas que habían ocurrido empiezan a ser menos frecuentes tanto en lo malo como en lo bueno.

Los golpes que nos proporciona la vida son señales que nos indican que no estamos haciendo lo correcto. A veces la ignorancia es la primera razón que explica lo que nos está pasando. Sabemos que el fuego quema; aun así ponemos la mano. Sabemos que hay muchas cosas que no deberíamos hacer, pero como somos débiles terminamos haciendo lo que no debemos. Dejar de ignorar conlleva una gran responsabilidad. Aunque parezca mentira, cada día cometemos errores de los cuales somos conscientes. Este proceso a veces nos lleva a odiar a la propia vida, es transmisión de que antes te hayan pasado multitud de cosas las cuales creías que no te merecías. Existe una frase anónima que dice: “Lo que tenga que ser que sea y lo que no por algo será.” Y terminaré diciendo, yo no creo en las causalidades, creo sinceramente que toda decisión trae sus consecuencias (buenas o malas).