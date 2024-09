Tant de bo… Crematori a Magraners

Creado: Actualizado:

Tant de bo aquest silenci que porten els veïns de Magraners des de mitjans de juny, esperant bones notícies, arribi a bon port. Tant de bo les manifestacions i peticions reclamant el trasllat de l’actual ubicació projectada, serveixin per a alguna cosa i no es quedin en paper mullat a la paperera. Tant de bo recordar que, quan parlen de trasllat, es parla de salut i no de caprici.

Tant de bo que l’alcalde Fèlix Larrosa, que es va comprometre públicament el 28 de juny a la Paeria per mediar entre els veïns i veïnes i el promotor, compleixi el seu compromís i es reuneixi amb el gerent de La Lleidatana per cercar una ubicació alternativa favorable a tothom. Tant de bo aquestes peticions de trasllat, toquin el cor del senyor Vicens Vicente i accepti alguna opció proposada del seu grat i dels veïns i veïnes, malgrat que hagi de retardar una mica l’inici del seu negoci. Amb aquest desig, tant de bo neixi aviat una esperança i no una gerra d’aigua freda per a Magraners.