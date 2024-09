Mujer maltratada

Creado: Actualizado:

Me dirijo a usted como mujer afectada por la violencia de género para expresar mi profunda preocupación y frustración respecto a la lentitud y la burocracia que enfrentamos al intentar acceder a recursos de protección, como el Atempro de la Generalitat de Catalunya.

A pesar de la gran cantidad de campañas y mensajes que promueven la defensa de las mujeres maltratadas, la realidad es que el proceso para obtener ayuda es increíblemente complicado. En mi caso, después de haber recibido amenazas de muerte y tras haber obtenido una sentencia judicial que reconoce mi situación de riesgo, acudí a solicitar el Atempro. Sin embargo, me he encontrado con un laberinto administrativo que me ha llevado de un lugar a otro, enfrentando interminables trámites burocráticos.

Quiero destacar que, por parte de los Mossos d’Esquadra, la atención ha sido de agradecer, y han estado y están encima en todo momento, brindándome el apoyo necesario. Sin embargo, la burocracia no solo retrasa el acceso a medidas de protección, sino que también puede poner en riesgo nuestras vidas. Es inaceptable que, en medio de una crisis de violencia de género, las víctimas tengamos que luchar contra un sistema que debería protegernos.

Solicito a su medio que visibilice esta problemática y exija a las autoridades competentes una mejora urgente en la gestión de estos recursos, para que las mujeres que enfrentamos situaciones de violencia no tengamos que luchar también contra un sistema que, en teoría, debería estar de nuestro lado. Agradezco de antemano su atención a este importante asunto y espero que mi voz, y la de muchas otras mujeres, sea escuchada.