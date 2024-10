Denúncia d’uns fets del 30 de setembre a Urgències de l'Arnau de Lleida

Creado: Actualizado:

A les 15 h la meva mare de 70 anys em va trucar amoïnada perquè des de dissabte veia borrós i diumenge veia doble. Una amiga seva va tindre un despreniment de retina i la prompta actuació va ser determinant per no perdre la visió. Jo no soc metge i li vaig recomanar que anés a l’Arnau, si no era res aviat es solucionaria i si era greu quin millor lloc per anar. Això d’aviat ho deia pel triatge, un sanitari l’atendria i l’informaria del més adequat per a la seva situació. Van anar-hi amb el meu pare cap a les 16 h, els vaig trucar a les 18.30, ja l’havien atès al triatge. Li van fer quatre preguntes i li van dir que s’esperés, li vaig preguntar si li havia mirat l’ull i ni se l’havien mirat. Vaig tornar a trucar a les 20 h i seguien esperant, li vaig recomanar que anés al taulell a preguntar si n’hi havia per estona i li van comentar que en un principi només tenia 3 persones davant, però mai se sap. A les 21.30 torno a trucar i tot igual, no sé què fer però li recomano que torni a preguntar, a veure si treu més informació.

A les 22 em truquen i em diu que havia tornat a preguntar i la resposta va ser que anava per llarg i que ja podia haver marxat fa hores perquè total l’atendrà un metge de medicina general i li dirà que torni demà que ara no hi ha cap oftalmòleg. La meva queixa és que aquesta resposta li donen a les 16 h i ens estalviem 8 hores per a res, estic segur que si l’afectat és familiar, conegut... aquesta recomanació li fan abans, per no dir una altra acció que també es duria a terme abans.

Puc entendre l’espera per saturació o per altres interessos, el que em sap greu és el poc tacte d’uns funcionaris que veuen molts casos al dia que ja només són números per a ells, però per a mi són els meus pares. Només hi havia dues opcions, o és greu i s’ha d’atendre o no ho és i pot esperar a demà. Si la persona del triatge sense mirar l’ull fa qualsevol d’aquestes valoracions ja em val. És greu, atén-me o no, i torno a casa. El que no puc tolerar és que després de 8 hores li diguin que ni idea però que torni demà.

Una altra tarda a l’Arnau, un costum dels lleidatans que no aprenem que si tenim una urgència el que hem de fer és pagar o quedar-te a casa a esperar que no sigui res ja que l’altra opció és pitjor.