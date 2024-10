Qui és responsable de l’alcoholització del nostre jovent?

Creado: Actualizado:

Evidentment el principal responsable és el mateix jove. No obstant cal remarcar que abans de la majoria d’edat no estan prou arrelades les bases de la personalitat individual i és bastant difícil enfrontar-se a aquestes estúpides penyes que els inciten a beure sense desmesura. En són responsables també les famílies que permeten als menors el seu consum durant els àpats? Per suposat que sí! En són responsables els supermercats que els permeten comprar licors sabent que no són majors d’edat? Naturalment, és una clara infracció de la llei! En són responsables les institucions públiques, siguin facultats universitàries o ajuntaments, quan concedeixen permisos per organitzar macrobotellons, sense cap control d’entrada a menors d’edat? Està més clar que l’aigua!

No hi ha excuses que valguin. Tenint policia municipal i Mossos d’Esquadra a disposició, la política de la comoditat i el no-enfrontament amb els botellons, a la llarga, surt molt, molt car. Per als qui no ho saben, l’alcohol és una droga dura, tan dura que és dificilíssim sortir-ne.

No només causa danys als ronyons, fetge, estómac i òrgans interns. També perjudica greument les cèl·lules cerebrals, tant dels adults com dels menors, genera individus violents, irritables, explosius, sense cap tipus de control d’impulsos, de manera que després ens trobem una societat molt més alterada i conflictiva, tot això a part dels drames personals que genera a les parelles i matrimonis. Però aquest debat sembla que no interessa a ningú.