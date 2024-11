Tratados como indigentes

Creado: Actualizado:

Me dirijo a su página para relatarles el lamentable suceso, acaecido el sábado día 2 de noviembre. Debido a las torrenciales lluvias sufridas en la provincia de Tarragona, los servicios de las líneas de Rodalies entre Barcelona, Tarragona y Lleida tuvieron que suspenderse. Pero el relato de los hechos es el siguiente: mi mujer y mi ahijado volvían de un viaje. En la estación de Sants de Barcelona, esperan un tren para bajar en Lleida. Una vez en el andén de la estación, y en el momento de ir a coger el convoy que los trasladaría a la ciudad, un funcionario les comunica, de una forma poco ortodoxa, que debido a las torrenciales lluvias en la provincia de Tarragona deberán bajarse en la estación de Sant Vicenç de Calders y continuar el viaje a través de los servicios de un autocar. Llegados a dicha estación, las cosas tomaron otra vertiente, o sea, ya no había dicho transporte. Pero lo más indignante es que para los viajeros con destino a Tarragona sí había un autocar, pero para los viajeros con destino a Lleida no. Siendo ya de por sí un atropello y una desigualdad enorme, no se queda aquí la cosa. Los funcionarios de esta estación no les dan soluciones, es más, su única palabra es “búsquense la vida”.

Claro, si hubiesen sido de Tarragona otro gallo les habría cantado, es una auténtica infamia. Como única y posible opción les quedaba volver a Barcelona e intentar bajar en el último tren. Llegados a Barcelona, más de lo mismo, no puede salir ningún tren para salvaguardar la integridad de los pasajeros, habida cuenta de lo acaecido en Valencia. Ya en la estación de Sants, les cierran ventanillas y se marchan sin indicarles qué solución les van a dar tanto a ellos como al resto de pasajeros. Increíble, la misma respuesta: “Búsquense la vida.” Finalmente, cierran la estación y todos a la calle. Mi mujer tiene una minusvalía física del 35%, pero es igual, a esta buena gente le dan lo mismo las personas y les tocó pasar la noche en la calle, rodeados de indigentes y maleantes. Esto no tiene sentido, ¿se puede tratar así a las personas?, ¿esto es de un país desarrollado? Muchas gracias, Renfe, que hablando con ellos vía telefónica me dijeron que lo solucionarían. Esperamos que no se repitan estos sucesos y que se depuren responsabilidades. Aprovecho para dar mi más sentido pésame a los familiares de las víctimas del desastre en Valencia y otros pueblos.