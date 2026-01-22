SEGRE
XAVIER BUENO

REGIDOR DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LES BORGES BLANQUES PER ERC

L’èxit de la Fira de l’Oli, fruit d’un esforç compartit

La 29a edició de la Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra – Catalunya ha tornat a demostrar la força d’un projecte col·lectiu que va molt més enllà d’un esdeveniment firal. Malgrat les dificultats meteorològiques, la fira ha tancat amb un balanç molt positiu d’afluència, vendes i impacte econòmic i social per a les Borges Blanques i el conjunt del territori.

Aquest èxit no hauria estat possible sense l’esforç i el compromís de totes les persones, entitats i institucions que hi han participat. Des de l’Ajuntament de les Borges Blanques i el grup municipal d’ERC, volem expressar un sincer agraïment als productors i productores, cooperatives i denominacions d’origen, que any rere any fan possible una oferta d’oli d’oliva verge extra d’una qualitat extraordinària i reconeguda arreu del país.

També cal destacar la feina dels expositors, del jurat dels premis, dels equips tècnics, del voluntariat, dels serveis municipals i de totes aquelles persones que, sovint des de la discreció, contribueixen decisivament al bon funcionament del certamen. Un reconeixement especial, igualment, al teixit comercial i de restauració de la ciutat, que durant el cap de setmana firal reforça la projecció de les Borges Blanques com una ciutat viva, acollidora i estretament vinculada al seu producte més emblemàtic.

La Fira de l’Oli és una expressió clara del vincle entre producte, territori i identitat. El seu èxit és compartit i ens encoratja a continuar treballant perquè aquest esdeveniment segueixi creixent, consolidant-se com a referent de país i com a motor de promoció econòmica.

Gràcies a totes i a tots per fer-ho possible. Comencem a treballar en la propera edició, que serà la trentena, tota una fita i un repte per continuar creixent.

