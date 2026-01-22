L’èxit de la Fira de l’Oli, fruit d’un esforç compartit
La 29a edició de la Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra – Catalunya ha tornat a demostrar la força d’un projecte col·lectiu que va molt més enllà d’un esdeveniment firal. Malgrat les dificultats meteorològiques, la fira ha tancat amb un balanç molt positiu d’afluència, vendes i impacte econòmic i social per a les Borges Blanques i el conjunt del territori.
Aquest èxit no hauria estat possible sense l’esforç i el compromís de totes les persones, entitats i institucions que hi han participat. Des de l’Ajuntament de les Borges Blanques i el grup municipal d’ERC, volem expressar un sincer agraïment als productors i productores, cooperatives i denominacions d’origen, que any rere any fan possible una oferta d’oli d’oliva verge extra d’una qualitat extraordinària i reconeguda arreu del país.
També cal destacar la feina dels expositors, del jurat dels premis, dels equips tècnics, del voluntariat, dels serveis municipals i de totes aquelles persones que, sovint des de la discreció, contribueixen decisivament al bon funcionament del certamen. Un reconeixement especial, igualment, al teixit comercial i de restauració de la ciutat, que durant el cap de setmana firal reforça la projecció de les Borges Blanques com una ciutat viva, acollidora i estretament vinculada al seu producte més emblemàtic.
La Fira de l’Oli és una expressió clara del vincle entre producte, territori i identitat. El seu èxit és compartit i ens encoratja a continuar treballant perquè aquest esdeveniment segueixi creixent, consolidant-se com a referent de país i com a motor de promoció econòmica.
Gràcies a totes i a tots per fer-ho possible. Comencem a treballar en la propera edició, que serà la trentena, tota una fita i un repte per continuar creixent.