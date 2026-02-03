Col·legi TerraFerma, donde la cocina no es Ferma

Creado: Actualizado:

Nos dirigimos a ustedes como alumnos del centro Institución Lleida-TerraFerma para expresar nuestro malestar con la calidad y funcionamiento del servicio de comedor gestionado por Sodexo, que afecta nuestro bienestar y desarrollo físico y psíquico. Muchos alumnos coincidimos en que la comida a menudo es de baja calidad o, en algunas ocasiones, está en mal estado, hecho que provoca que no comamos o que comamos muy poco, llegando a clase con hambre, cansancio y dificultades de concentración.

Esta situación empeora por la prohibición de llevar comida de casa, una norma rígida que no tiene en cuenta la realidad de los alumnos ni la importancia de una alimentación adecuada. A pesar de haberlo comentado varias veces, no hemos visto mejoras, y a menudo recibimos comentarios como “es lo que hay”, que resultan ofensivos, especialmente cuando pagamos 160 € en el mes por un servicio insuficiente.

Por todo eso pedimos:

1) Revisión de la calidad y contenido de la comida;

2) Que se escuche la opinión de los alumnos;

3) Una solución a la prohibición de llevar comida de casa o una alternativa clara.

Creemos que la escuela tiene que garantizar que los alumnos podamos comer adecuadamente y sentirnos escuchados, y esperamos medidas concretas para mejorar esta situación.