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Hace aproximadamente una semana pasé varios días al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, acompañando a mi padre, que había sido operado. Cuando te encuentras en una situación así, los días, las horas e incluso los minutos se hacen muy largos. Todo gira en torno a la evolución de la persona amada, de las noticias de los médicos y de la esperanza de que todo vaya bien.

Durante estos días pude comprobar una realidad que creo que hay que decir claramente: demasiado a menudo todo parece convertirse en un negocio. Para aparcar tienes que pagar, para ver la televisión también, y la comida de la cafetería tiene unos precios muy elevados. En momentos en que las familias ya están preocupadas y emocionalmente cansadas, cada pequeño servicio acaba representando un gasto más.

Pero lo que más sorprende es que casi no se tenga en cuenta a las personas que acompañan a los enfermos. Muchas familias vienen de fuera de la ciudad de Lleida y pasan horas e incluso días en el hospital.

Todo este tiempo se pasa sentado en una “butaca” o andando por los pasillos, sin tener ningún espacio adecuado donde descansar un rato o poder ducharse. No se piden grandes lujos ni instalaciones espectaculares.

Quizás sería tan sencillo como habilitar una pequeña sala pensada para estos acompañantes, con alguna cama o camilla para descansar y una ducha. Aunque fuera un servicio con un coste simbólico, ayudaría mucho a las personas que pasan días enteros al lado de sus familiares ingresados.

Acompañar a un familiar al hospital ya es bastante duro. Tener en cuenta también las necesidades básicas de quién está a su lado sería simplemente una cuestión de humanidad y de sensibilidad. Finalmente, también querría felicitar al personal sanitario para ser unos magníficos profesionales, a pesar de las condiciones laborales en que a menudo tienen que trabajar.