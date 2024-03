Uns bons pressupostos per a Lleida

Creado: Actualizado:

Aquesta setmana el Govern ha aprovat el projecte de pressupostos de Catalunya per al 2024, el pressupost més alt de la història de Catalunya: 43.700 milions d’euros. 2.400 milions més que el 2023. Com ha explicat el mateix president Pere Aragonès, uns pressupostos de país i per la Catalunya sencera, també per a Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran. Estem davant d’uns comptes que permetran afrontar els grans reptes que tenim com a societat. Uns pressupostos que posen els serveis públics al centre de les seves polítiques, així com la justícia social i els drets de les persones a viure una vida digna, que defensen i impulsen la llengua i la cultura catalanes com mai, i que incrementen el suport al món local. Anem a posar dades i números a tot plegat.La inversió per càpita, a la vegueria de Lleida, se situa en els 415 euros per habitant, i en el cas de l’Alt Pirineu i Aran, als 588 euros per habitant, molt per sobre de la mitjana catalana, que es troba als 248 euros per habitant. Entre les inversions més importants per a aquest 2024 hi trobem, sense cap mena de dubte, la nova estació d’autobusos de la ciutat de Lleida, amb prop de 20 milions d’euros. Des d’Esquerra Republicana –al Govern de la Generalitat i a la Paeria de Lleida– hi ha una voluntat clara i transparent de tirar endavant un dels equipaments més importants en el futur proper i llunyà de la ciutat: la construcció d’una nova estació d’autobusos que dignifiqui –d’una vegada per totes– la nostra ciutat, apostant per un impuls de la Rambla Ferran, acompanyat de les noves competències i línies a l’estació de trens, situada just al costat de la nova estació.I és per això, perquè creiem fermament en aquest projecte i en la importància que té per a la capitalitat de Lleida, que tornem a exigir i a demanar al paer en cap, Fèlix Larrosa, que es posi les piles i que no deixi perdre els milions d’Europa que faran possible, juntament amb el finançament de la Generalitat, la nova estació.Una de les altres inversions de futur, i que permetrà situar Lleida com a ciutat referent i capdavantera, és l’ampliació i reforma del bloc quirúrgic de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, amb 8,2 milions d’euros que, amb la inversió prevista fins al 2027, se situa als 24,4 milions d’euros.

Un dels temes que contemplen els pressupostos que des de Lleida hem lluitat és el desplegament, durant el 2024, del programa Barris amb Futur al barri de la Mariola, enfocat en termes d’educació i formació ocupacional, situant les infraestructures socials i educatives del barri com a centres d’activitat. Aquesta és una proposta que els veïns i veïnes del barri han rebut amb molta il·lusió. Des del grup d’ERC a la Paeria ens posem a disposició del Govern perquè el projecte tiri endavant i perquè la Mariola pugui tenir, per fi, un pla d’actuació ambiciós i de futur.Pel que fa a les inversions a la resta del territori, destaquen la nova comissaria dels Mossos d’Esquadra a Mollerussa, amb una inversió de 4,2 milions d’euros; la construcció del nou cap a Almenar, amb 1,8 milions d’euros; la nova construcció d’una base dels Agents Rurals a Balaguer, amb 1,9 milions d’euros; la nova escola al Poal, amb una inversió d’1,3 milions d’euros, o bé la nova estació d’autobusos a Tàrrega, amb 1,1 milions d’euros. Són destacables també la inversió en fibra òptica, fins a 2,7 milions d’euros a les comarques del Pirineu, la inversió per a l’INEFC de la Seu d’Urgell, a banda de les millores en les carreteres i la línia Lleida-la Pobla de Ferrocarrils.

Però molt especialment l’aposta per l’aigua i pel clima que ha de permetre garantir el futur de les nostres terres. S’hi inverteixen més de 31,4 milions d’euros, amb un repte prioritari, la modernització del Canal d’Urgell des del consens i acord. A Catalunya –i a Lleida– amb aquests pressupostos anem per feina, i mirem endavant, sempre endavant, deixant enrere èpoques passades marcades per les retallades. Avui, des del Govern de la Generalitat i des d’Esquerra Republicana, estem convençudes que aquests són els millors pressupostos per al nostre país i per a Lleida.