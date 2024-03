Una Lleida pionera tecnològicament

Creado: Actualizado:

Un any més, i ja en van tres, aquest cap de setmana Lleida és la capital dels eGames i dels eSports –esports electrònics– de Catalunya amb la celebració de la tercera Lan Party, que acollirà les finals de les competicions de League of Legends, Valorant i Call of Duty. Aquest esdeveniment suposa col·locar Lleida al mapa de les noves tecnologies, ser pioners en esports electrònics i despertar –a través de l’afició– l’ús de la tecnologia i de la llengua catalana, i fer-ho des d’un espai d’oci, de comunitat i de sociabilització, un espai que enguany també compta amb moltes propostes per gaudir en família i que convida a pujar al turó de Gardeny i a gaudir-lo el primer cap de setmana de primavera lleidatana. Obrir el Parc AgroBioTech a tot tipus d’activitats, consolidar-lo com el pol del coneixement i de la tecnologia de Lleida i ser referents a l’hora d’organitzar aquest tipus d’esdeveniments també ens comportarà, de retruc, promoure una major promoció de la nostra ciutat; en una comunitat jove que cada dia es va fent més gran.Lleida ja és al mapa per ser la capital dels eSports de Catalunya, un projecte que no només es consolida any rere any a través de la Lan Party a Lleida, sinó que des de Lleida també s’està liderant la cultura digital arreu del país des de l’escena audiovisual, a l’art tecnològic així com amb els eGames i, en aquest darrer cas, ho està fent amb el suport d’entitats com Òmnium –doncs tan important és la governança de la tecnologia des de Catalunya com la defensa de la llengua catalana– i el projecte d’eGames Catalunya està del tot compromès amb la protecció de la llengua, també a les xarxes i als nous entorns, espais i llenguatges digitals.El Parc AgroBioTech ha d’esdevenir l’eina per crear noves oportunitats, ha de ser el laboratori de nous projectes, la transició entre coneixement i empresa, la tractora des de les administracions públiques i empreses, i l’espai per crear oportunitats entre diferents actors. Aquest 2023 hem pogut materialitzar, per fi, una injecció de 7 milions d’euros –gràcies al treball ingent d’Esquerra Republicana al font de Madrid– per tirar endavant el seu refinançament i deixar de parlar de deutes per centrar-nos només a parlar de projectes. El Parc ha de ser on comencen i on acaben totes les idees que passin per convertir Lleida en un pol d’atracció d’inversió en matèria d’innovació tecnològica.D’altra banda, cal destacar el paper clau de la Universitat de Lleida, un aliat cabdal per posicionar-nos al capdavant de la formació, investigació i coneixement en aquesta matèria de la innovació tecnològica. Perquè no es tracta només de generar i produir llocs de treball –que també– sinó que es tracta de formar els futurs professionals perquè no marxi el gran talent que tenim a casa nostra. I la feina feta per l’EPS és exemplar en aquesta ingent tasca.I també tenim, per descomptat, totes les institucions que conformen el G10 (Paeria, Diputació, Generalitat, Cambres de Comerç de Lleida i Tàrrega i sindicats), que ja han demostrat més d’una vegada la seva aposta clara per anar tots a una a convertir la nostra ciutat en aquest ecosistema de talent i innovació tecnològica.Hi ha projectes que es gesten des de la il·lusió i des de la cooperació amb els especialistes del tema. Projectes que naixen amb la voluntat d’esdevenir referents per als més joves –en aquest cas– i per fer un llarg camí en una ciutat com Lleida, una ciutat que fa temps que s’hauria d’haver tret les pors i els complexos. Avui, no estem tan lluny de ser una capital tecnològicament capdavantera, amb institucions i instal·lacions com el Parc AgroBioTech de Lleida o bé la Universitat de Lleida. Per una Lleida ambiciosa, competent i pionera tecnològicament, una Lleida que atrapi el talent jove i faci tot el que estigui a les seves mans perquè no el deixi perdre. Una Lleida que s’aventuri a descobrir noves pràctiques que facin d’ella una ciutat pionera. Avui, estem més a prop que demà.