Trenta anys arrelats a Lleida

El passat dia 7 de març del 2024, coincidint amb la signatura de l’escriptura de constitució de la Fundació que li serveix d’embolcall jurídic, vàrem fer l’acte de celebració del 30è aniversari d’Arrels Sant Ignasi.De fet, la Fundació solament és l’eina i l’esquelet de l’entitat, que va néixer de l’empenta i la força del Pare Joan Suñol, de la seva ferma voluntat d’atendre les persones més desafavorides i excloses, d’un sistema que els és hostil, acompanyant-les, ajudant-les a créixer i procurant que no hagin de continuar caminant soles.Aquest camí, però, no el va fer sol, sinó que va aglutinar i canalitzar les ganes d’ajudar d’un important gruix de voluntaris que són l’ànima i el múscul de l’entitat.Allò, que va començar essent un projecte petit per donar aixopluc i atenció als temporers que acudien a l’estiu, malauradament se’ns ha fet gran, i diem malauradament perquè en lloc de minvar la precarietat de les famílies i les necessitats d’aliments, el nombre de persones que dormen al carrer, el de persones amb problemes d’addicció, i en general el de les persones vulnerables no ha fet més que créixer en el transcurs dels anys. Això ha exigit que la tasca inicialment realitzada per voluntaris s’hagi recolzat per un equip de persones entusiasta, preparat i compromès del qual tots n’estem especialment orgullosos.Durant aquests 30 anys la comunitat s’ha anat consolidant, però sense perdre la identitat. Continuem essent persones que tenen cura de persones, procurant arrossegar amb la nostra feina voluntats de particulars, empreses i administracions perquè ens acompanyin amb les seves aportacions de tota mena en la tasca que malauradament encara tenim pendent, que de vegades ens sembla inabastable, i en la qual trobem el suport ferm de la xarxa del sector social de la Companyia de Jesús.Ens ajuda a veure com la nostra societat s’ha anat transformant i s’han guanyat espais i drets per a les persones més vulnerables. Som una entitat orgullosament lleidatana, que vol aglutinar i canalitzar la solidaritat ciutadana, i des d’aquí demanem a totes les persones que tinguin voluntat d’ajudar i canviar la societat per millorar-la que, independentment de les seves creences, religioses o no, ens contactin per donar-nos part del seu temps, també perquè no dir-ho, les seves aportacions. Us garantim, des de la nostra experiència, que el retorn que rebem del contacte directe amb les persones que atenem és molt més gratificant que cap altra experiència. Us demanem que sigueu egoistes i vulgueu compartir aquesta vivència amb nosaltres.Fa trenta anys el Pare Suñol va plantar la llavor des de la parròquia de Sant Ignasi, i tal com va dir la Dra. Trepat a l’acte d’aniversari, avui tota Lleida està plena d’arrels, des del Centre Obert, la Botigueta, el Servei de Reducció de Danys, l’Esplai la Plaça, els Hospitalaris, l’Alfabetització, el Pis de Reinserció, el Servei d’Acompanyament Terapèutic i la Unitat Dependent del Segrià, acollim, acompanyem, defensem els drets de les persones desafavorides i transformem la societat.Felicitats, Lleida, perquè aquests 30 anys són vostres. Gràcies, voluntaris; gràcies, equip; gràcies, donants, empreses i particulars; gràcies, patrons que ens han precedit (i els que ens succeiran); i gràcies també a les administracions que volen avançar amb nosaltres. Encara queda massa per fer, però no dubteu de la nostra perseverança, per als propers 30 anys o fins quan calgui.