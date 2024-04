Impulsant la recerca i millorant l’atenció mèdica

Creado: Actualizado:

La recerca biomèdica té com a objectiu principal generar nous coneixements que ajudin en el diagnòstic, el tractament i la prevenció de malalties de l’ésser humà, en definitiva, salvar i millorar la qualitat de vida de les persones. Els assaigs clínics ofereixen oportunitats de valor per als pacients que representen la possibilitat d’accedir a tractaments en fase de prova que encara no han estat comercialitzats. També tenen conseqüències molt positives per al sistema sanitari, ja que el desenvolupament d’assajos és una font d’atracció econòmica per als centres i suposa un estalvi per al Sistema Nacional de Salut. A més, permet que professionals sumin reputació i experiència en integrar la tasca assistencial amb la investigadora.Actualment, és evident la discrepància existent entre la demanda sanitària de la societat i els limitats recursos disponibles. És vital que el Sistema Nacional de Salut cobreixi les llacunes que la investigació de la indústria farmacèutica no cobreix. Davant d’aquesta situació de necessitat creixent i limitació de recursos sanitaris, és imprescindible impulsar la investigació independent per abordar temes d’interès mèdic i terapèutic en salut sense que hi hagi un interès econòmic com a principal motivació.Els assaigs clínics independents representen per a l’investigador/a un augment considerable de la seva càrrega de treball. A més del seguiment clínic dels protocols, l’equip investigador ha de preparar també documents i revisions per als comitès d’ètica i investigació, i tractar aspectes reguladors i fins i tot legals. Per tant, disposar d’una Unitat d’Assaigs Clínics és fonamental com a element clau per assumir la posada en marxa d’assajos clínics d’alt nivell.A Lleida comptem amb l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), especialitzat en la investigació biomèdica de la demarcació. Compta amb una Unitat d’Assaigs Clínics composta per un equip humà multidisciplinari que treballa activament amb l’objectiu de donar suport cientificotècnic i metodològic a tots aquells grups de recerca que persegueixen implementar assajos clínics de manera independent. La Unitat d’Assaigs Clínics de l’IRBLleida s’ha unit recentment a la Plataforma de Suport per a la Recerca Clínica, SCReN (Spanish Clinical Research Network). És una xarxa de suport a la investigació clínica independent, finançada per l’Institut de Salut Carles III (ISCIII) i cofinançada pels Fons Europeus de Desenvolupament Estructural (FEDER). Formar part d’aquesta xarxa aporta un valor fonamental a la Unitat i en consolida la infraestructura de recerca clínica. Concretament, la nostra Unitat participa al programa de Suport Metodològic i Monitorització. Una de les seves principals funcions, entre altres, consisteix a assessorar grups de recerca sobre com aconseguir el millor disseny de l’estudi clínic i com maximitzar els recursos dels seus projectes. És el nostre desig destacar el valor de la col·laboració com a principi fonamental de la Unitat d’Assaigs, amb l’objectiu de visibilitzar el nostre compromís i implicació amb la recerca biomèdica, a més d’oferir el nostre suport a tots aquells grups de recerca interessats a promoure la seva activitat investigadora.