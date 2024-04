Creado: Actualizado:

Segurament a tothom ens escandalitzen els documentals sobre les illes de plàstic als oceans: la del Pacífic, d’una mida que triplica el territori de França. També ens fan pensar els reportatges sobre abocadors, amb tones i tones de brossa acumulada. Sorgeixen moviments de protesta cada cop que es projecta un nou abocador o incineradora. I ens preocupen les notícies sobre els efectes dels residus sobre la contaminació o el canvi climàtic.Però en acabat, en el nostre dia a dia, ens costa canviar d’hàbits per reduir la brossa que generem i desfer-nos-en d’una manera més eficient per augmentar el reciclatge. I la major part de les formacions polítiques renuncien a defensar els serveis de recollida de brossa més eficients per por a perdre popularitat i vots. Encara que a la llarga això impliqui perjudicis ambientals i econòmics per a tota la població.Lleida n’és un bon exemple. No aconseguim reduir la quantitat de residus generats, encara que la llei digui que l’any que ve, el 2025, l’hauríem d’haver reduït un 13% respecte del 2010. En canvi, des del 2014 no ha parat de créixer la brossa a Lleida: generem prop de 64.000 tones de residus l’any, 454 kg per persona.No complirem l’objectiu, encara que en els darrers anys, coincidint amb la posada en marxa del porta a porta a Ciutat Jardí i Vila Montcada primer, i a Pardinyes i Balàfia després, sí que havíem aconseguit frenar la pujada en la quantitat de brossa i fins i tot havia baixat lleugerament.Tampoc no complim els objectius de recollida selectiva. Estem al 37% de recollida selectiva, per sota de la mitjana catalana, 45%, i més per sota dels objectius fixats en la llei, el 55% el 2025, i el 65% el 2035. Sí que complim amb aquests objectius, i amb escreix, a Ciutat Jardí i Vila Montcada, amb un 90% de recollida selectiva, i a Pardinyes i Balàfia, amb gairebé el 70 per cent.Però ara el govern del PSC, amb el suport de PP, Junts, ERC i Vox, ha decidit fer marxa enrere en el porta a porta a Pardinyes i Balàfia. I renuncia també a estendre de forma significativa aquest sistema de recollida en el nou contracte de recollida de residus i neteja que està preparant. A Pardinyes i Balàfia s’aplica un porta a porta mixt, amb contenidors per a la brossa orgànica, que ha donat bons resultats en termes de reducció de residus generats, increment de percentatge de recollida selectiva i balanç econòmic del servei.Sí que hi havia aspectes a millorar: l’actuació respecte als punts negres detectats de llars que no participaven en el sistema; la revisió de freqüències de recollida o l’aplicació d’un bon sistema de bonificacions en la taxa d’escombraries, per traslladar els estalvis econòmics associats al porta a porta a les famílies que hi estaven col·laborant.El govern, però, ha preferit fer marxa enrere i tornar al sistema de contenidors sense valorar les possibilitats de millora i sense valorar l’impacte econòmic que tindrà aquesta decisió.I és que cada any està pujant el que paguem pel tractament de brossa no seleccionada, l’any passat uns 5 M€. Un milió més del que pagàvem el 2021! I més que pujarà si no assolim els objectius de recollida selectiva que sí que assolim amb el porta a porta.Ho notarem a la nostra butxaca quan ens apugin la taxa d’escombraries, que ha de cobrir el cost del servei de residus, 18 M€ l’any passat.Perquè sense porta a porta baixa la recollida selectiva i haurem de pagar més i més en concepte d’abocador i ingressarem menys en concepte de venda de residus de plàstics, cartró i vidre seleccionat. Més cost, menys ingrés. Igual a un servei més car. Igual a una taxa més cara. Per això, lamentem els passos enrere en el porta a porta i agraïm l’esforç de tot el veïnat que hi participa i contribueix a assolir els objectius ambientals i econòmics que ens beneficien totes.