Amb il·lusió i compromís, recuperem Catalunya

Il·lusió, compromís i treball per un país millor. Aquests són tres dels molts motius que m’han portat a fer un pas endavant i sumar-me a la candidatura de Junts+Puigdemont per Catalunya. Perquè crec en un projecte que aspira a la sobirania nacional i a retornar el bon govern a la nostra estimada terra. Totes i tots junts, des de Lleida, tenim ara l’oportunitat de reprendre el camí cap a una Catalunya millor per a tothom.Ho faig perquè el president així m’ho ha demanat, i perquè l’equip està encapçalat per la Jeannine Abella, una persona de gran vàlua, que ho ha demostrat tant en la seva vida professional, com a advocada, com en la seva vida política, com a alcaldessa i diputada.Precisament, el nostre lideratge no s’entén sense donar un exemple de bon govern, amb polítiques que incideixin directament en la llengua, la cultura, l’economia i, sobretot, en la salut, un tema que em preocupa professionalment. Per això, vull millorar el benestar de les famílies –dels més grans fins als més petits–, així com incrementar els programes de suport a la salut mental, i avançar en la prevenció i el tractament de les addiccions. Treballaré perquè Catalunya esdevingui un referent en aquests àmbits, a nivell nacional i internacional.Fa més de 30 anys que treballo com a psicòloga. Fins fa 7 mesos mai m’havia dedicat a la política, però he trobat en Junts+Puigdemont per Catalunya una oportunitat d’aconseguir tot allò pel que fa tants anys que lluito: la independència. I aquest és el principal objectiu que em mou a presentar-me.Soc conscient de dues coses: en primer lloc, que la independència no la podrem fer l’endemà de les eleccions, però hi treballaré des del primer moment i m’hi deixaré la pell; i en segon lloc, que mentre arriba aquell somiat dia, haurem d’aixecar el país. En aquests moments cal treballar de valent per recuperar l’educació, per dignificar la sanitat, per no perdre més quotes de català, per lluitar per la pagesia, per revitalitzar el comerç i per tornar a ser un pol d’atracció d’empreses. Es poden fer les dues coses a la vegada: avançar cap a l’alliberament del nostre país mentre millorem la qualitat de vida dels seus habitants i fer que el país funcioni. Hem de recuperar tot allò que, des del 155 fins ara, ens ha estat furtat o malbaratat. Amb la mateixa il·lusió i compromís amb els que inicio aquest camí, us convido a totes i tots a creure en aquest gran equip que ens presentem el dia 12 de maig, a reprendre junts el camí per un país millor, un país que estigui orgullós d’on ve, tingui clar cap a on va i que aposti per ser pioner. De la mà del President Puigdemont, farem de Lleida i de tot Catalunya exemples de bon govern, eficàcia i progrés. Visca Catalunya lliure!