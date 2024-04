El nou Morera, la rambla de Ferran i el futur

Creado: Actualizado:

Quan encara queden uns quants dies per arribar al mes de maig, carregat de celebracions com la festa major, l’Aplec del Caragol, la festa dels Moros i Cristians, la Fira de Titelles.. a Lleida ja estem de celebració! I és que des del passat 13 d’abril ja podem gaudir d’una de les noves joies de la ciutat: el Museu Morera.Després de 100 anys d’itinerància, la nova seu va obrir portes, amb tota la seva esplendor, a la rambla de Ferran, a l’edifici de l’antiga Audiència Provincial. És curiós que la seu d’un jutjat que depenia d’una institució franquista aculli ara les obres amagades durant els 40 anys de dictadura. Justícia poètica! Cal agrair a totes les persones i institucions que han fet possible aquesta fita, que també ha permès la recuperació de les antigues adoberies medievals, del segle XIII, i d’un tram de muralla. Aquest magnífic espai cultural esdevé una finestra a la creativitat de l’art modern i contemporani, que combrega plenament amb l’entorn de la rambla de Ferran.Parlem també d’un entorn que serà, de nou, el centre neuràlgic de la diada de Sant Jordi a la ciutat, per celebrar la festa més bonica de l’any, en què els nostres carrers es tornaran a emplenar de vida, flors, literatura i altres propostes culturals.Celebrem el passat i el present, és clar que sí, però sense perdre la mirada al futur. No hem d’oblidar que aquesta gran revitalització de la zona de la rambla de Ferran no acaba aquí. S’hi sumarà el Pla de l’Estació, un projecte vital per a Lleida. Necessitem seguir avançant per fer possible aquest complex d’oci i comercial que esdevindrà un pol més d’atracció, no només per a la rambla i l’Eix Comercial, sinó per a tots els veïns i visitants de la ciutat. En aquesta direcció hem estat treballant, i seguirem fent-ho amb fermesa, perquè considerem crucial assolir tots els reptes que permetran projectar Lleida cap a un futur brillant. Gaudim avui del Morera, de Sant Jordi i de la rambla de Ferran, i, demà, ho farem també conjuntament amb el Pla de l’Estació. No ens aturem ni ens conformem amb una il·lusió transitòria i apostem fermament per fer realitat totes les oportunitats que Lleida es mereix.