Invitados de piedra

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleida opuso ayer poca resistencia para impedir que el Hércules celebrara la fiesta del ascenso que tanto le hubiera gustado vivir como protagonista en un Rico Pérez con una asistencia histórica en un partido de Segunda RFEF, con 27.832 espectadores que estallaron de alegría después de que su equipo superara al de Viadero por 2-1 y se convirtiera en equipo de Primera RFEF.

La euforia alicantina contrastó con la frustración de un Lleida que ha estado durante toda la temporada entre los tres primeros, y que era líder hace tres jornadas, pero que ayer ya no tenía opciones de ser campeón y acaba la Liga quinto, después de que su derrota se sumara a los triunfos del Badalona Futur (0-3) y el Sant Andreu (0-3), y le condene a jugar el play off con la vuelta de las dos eliminatorias fuera. En la primera, cuyo sorteo se celebrará hoy (13.00), se medirá a Sanse, Yeclano, Pontevedra o Barakaldo, los segundos de los otros grupos. El partido empezó con un incidente extradeportivo, ya que en el minuto 4 se paró el partido por la indisposición de un aficionado. Los 20 primeros minutos tuvieron poca incidencia más allá de dos tiros tímidos de Javi Moreno y De la Nava, ambos solventados por Iñaki. Sin embargo, el guion cambio en el minuto 29, cuando Josema remató a placer un córner y puso el 1-0 que desató la locura en el Rico Pérez. Tras el gol local, el Lleida intentó tener el balón pero no encontraba situaciones claras. De hecho, las malas noticias se acumulaban, ya que en el minuto 40 Campins se lesionó –al parecer de carácter leve– y tuvo que pedir el cambio, minutos después de que Musa Isah viera la quinta amarilla, lo que le obligará a perderse el primer partido de play off. Ya en el 45, el Hércules no anotó el 2-0 de milagro. Primero, Coscia recibió solo dentro del área y en el mano a mano con Iñaki disparó al muñeco. En el rebote, De la Nava, con Iñaki en el suelo, disparó mal. En la jugada posterior, Ketu recortó hacia dentro y desde el vértice del área, conectó un disparo que Iñaki sacó de la cruceta para culminar el primer tiempo.La segunda parte empezó igual que la primera, pero justo pasados los 50 minutos, Cortijo encontró espacio en la banda izquierda, vio a Bakero en la frontal y le puso el balón al pie, para que este conectara desde la frontal un disparo con rosca imposible para Abad (1-1). El Lleida se había encontrado con un premio poco merecido, algo que tantas veces había sufrido en su contra, pero que duró muy poco, ya que diez minutos después, Coscia rompió otra vez el empate (2-1), para que el Hércules fuera de nuevo campeón, ya que el Europa, su rival para el ascenso directo, goleó al Espanyol B (6-0). A partir del segundo gol alicantino, el partido se ralentizó. Aún así hubo una ocasión para cada equipo, primero en el 90 en las botas de Nico Espinosa, que superó a Iñaki en el mano a mano, pero se encontró con Figueras, que salvó el gol sobre la línea. En la última jugada del partido, el Lleida tuvo una falta lateral en la que Becerra conectó una chilena que rebotó en la espalda de un defensa, y le dio una nueva oportunidad a Óscar Rubio, que no empalmó bien la volea y permitió que en el Rico Pérez se desatara la locura para celebrar el ascenso.

El técnico del Lleida, Ángel Viadero, destacó que “el equipo ha competido, ha estado muy intenso y no se ha dejado sorprender por el escenario, los detalles han sido en las áreas y allí ellos han sido superiores. Solamente nos queda seguir adelante y felicitar al Hércules por el ascenso”. Sin embargo, destacó que “nos ha costado en la primera parte, y sabíamos que en el descanso tocaba ajustar cosas y así ha sido. La lástima ha sido que cuando estábamos en nuestro mejor momento y nos encontrábamos bien en el partido ha llegado su gol”. En esa línea, añadió que “al marcar el empate pensábamos que con el paso de los minutos les podía perder la tensión por la necesidad de ganar, pero el empate nos ha durado muy poco y eso les ha dado mucha confianza a ellos”. Por su parte, Ton Ripoll destacó que “ha sido una derrota dolorosa a pesar que no aspirábamos al ascenso. Creo que no hemos entrado mal en el partido.” El carrilero de Santpedor añadió que veo al equipo “físicamente fuerte para afrontar este play off”.

Finalmente, Juan Camilo Becerra destacó que “el equipo ha luchado, quizá nos ha faltado calma a la hora de elaborar las jugadas”. También habló sobre el play off, diciendo que “empieza una nueva temporada y venimos de unos últimos partidos donde no nos han salido bien las cosas ante rivales fuertes”.

Después de toda la temporada alternando mayoritariamente la primera con la segunda posición, el Lleida no podía acabar de peor manera el campeonato que con una derrota en el Rico Pérez que festejó, al fin, ante 28.000 enloquecidos espectadores, el ascenso de su equipo a la Primera RFEF. El Lleida, tras una excelente primera vuelta, pasó a una mediocre segunda y a un decepcionante tramo final de campeonato, que le han condenado a acabar en la quinta posición, la última de los escogidos para el play off. Lógico. Los de Viadero no han sido capaces de ganar ni uno solo de los ocho partidos que les han enfrentado a los que le han acabado precediendo en la clasificación. Con solo un punto de los últimos nueve posibles no puede aspirarse a demasiado. Así las cosas, en el sorteo de este mediodía en Las Rozas, el Lleida estará en el bombo junto a los segundos del resto de los grupos (no puede quedar emparejado con el Europa, del grupo 3, el suyo): Pontevedra (grupo 1), Barakaldo (grupo 2), Yeclano (grupo 4) y San Sebastián de los Reyes (grupo 5). Pero no solo eso, sino que la vuelta de la eliminatoria la jugará en campo contrario y si la cosa acaba igualada, después de la prórroga, quedará eliminado por peor clasificación en la fase regular que su rival. Pero, bueno, jugar el play off lo hubiese firmado la mayoría de los aficionados antes de iniciarse el torneo. Lo que pasa es que, habiendo tenido el ascenso directo en las manos, jugar la consolación duele. Lo que toca es levantar la moral de cara al domingo en casa.