El play off arranca en casa

El Lleida Esportiu recibe hoy (19.00/Lleida En Joc) al Yeclano en el primero de los cuatro partidos que deberá disputar para conseguir el ascenso a Primera RFEF en el play off. El conjunto azul, que acabó la Liga en quinta posición del Grupo 3 después de estar entre los tres primeros durante toda la temporada, se la jugará en la primera eliminatoria ante el Yeclano, segundo clasificado del grupo 4, que fue el principal aspirante para arrebatarle el ascenso directo al Sevilla Atlético, aunque ya afrontó las últimas jornadas sin opciones de ser primero y con la segunda plaza asegurada matemáticamente.

Por la situación clasificatoria de ambos equipos, el Camp d’Esports acogerá el partido de ida de la eliminatoria, para el que el club ya ha vendido 5.518 entradas, en lo que supondrá el primer partido de play off que vive el estadio leridano desde el 2016. Entonces el conjunto azul se quedó a las puertas de subir a Segunda A, después de superar las dos primeras eliminatorias, ante Barakaldo y Madrid Castilla, pero cayó en la última ante el Sevilla Atlético en la tanda de penaltis, pese a que en la ida en casa perdió por 0-1.Sin embargo, el de 2016 no fue el último play off que jugó el Lleida, ya que en 2021, ya en Segunda RFEF, también lo disputó, aunque no llegó a jugar en casa, puesto que perdió en la primera eliminatoria, a partido único, ante el Sestao River en Elda.En esta ocasión, el conjunto leridano tratará de superar las dos rondas necesarias para conseguir “el único objetivo a partir de ahora que es el ascenso”, según declaró el técnico azul, Ángel Viadero. Para lograrlo, el Lleida tratará de encarar la vuelta del próximo domingo en Yecla con una buena renta, confiando en las buenas cifras que ha registrado esta temporada en el Camp d’Esports. En 17 partidos, ha sumado 12 victorias, un empate y cuatro derrotas, todas ante los rivales directos y por 0-1, la última ante el Europa en la penúltima jornada de Liga.Aunque Viadero dejó claro que “mirar atrás no sirve de nada, porque lo que hemos hecho hasta ahora ya no tiene valor y empezamos una competición totalmente diferente”, el conjunto azul acabó la fase regular sumando un punto de los últimos nueve en juego y siete de los últimos quince. Cierto es que el Yeclano terminó incluso peor, ya que solo logró cuatro puntos en las últimas cinco jornadas, aunque Viadero alabó su competitibidad y “el sello de autor de su entrenador (Adrián Hernández) que tiene el equipo”. “Son jugadores jóvenes y que vienen del barro y esto los hace peligrosos”, añadió.El cántabro solo confirmó que será baja Musa Isah, que vio la quita amarilla ante el Hércules, pero otros jugadores, como Joan Campins –que salió lesionado en la primera parte en Alicante–, son duda.

Y NO, NO NOS referimos a la jornada electoral. Hoy el Lleida se la juega ante el Yeclano. Sí, es verdad, quedará el partido de vuelta y si la cosa va bien, una segunda y última eliminatoria para saber si esa ilusión vendida desde el inicio de temporada en forma de “Aquest any sí”, y que ha ido desdibujándose a medida que avanzaba la cosa, sigue en pie o si, por el contrario, troca en decepción mayúscula. Hoy el Camp d’Esports estará a rebosar ante el conjunto murciano con el objetivo de conseguir un buen resultado para dentro de una semana en Yecla. Ante esta entregada afición los de Viadero han de demostrar que esa maldición que le ha perseguido ante los grandes a lo largo de esta Liga (no ha ganado ninguno de los ocho partidos ante rivales directos) esta ya olvidada. Ya es historia. Hoy, como reza la canción, puede ser un gran día. Yo me lo planteo así.

El Yeclano perdió en su única visita al Lleida hasta la fecha, en 2004

La única visita hasta la fecha del Yeclano al Camp d’Esports fue en la temporada 2003-04, en la que la entonces UE Lleida consiguió el último ascenso de categoría, de Segunda B a Segunda A. En aquella temporada, el conjunto murciano, entonces Yeclano CF, perdió por 2-1 en su visita al feudo leridano, gracias a los tantos de Borrell y de Santos, que rompió el empate que había establecido Antonio Roa, que marcó en su regreso al Camp d’Esports con el equipo murciano. Además, el encuentro de la primera vuelta en La Constitución de Yecla de aquella temporada también acabó con triunfo leridano (0-1).