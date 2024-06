Creado: Actualizado:

In&Out es una película estadounidense de 1997 dirigida por Frank Oz. Contó con las actuaciones de Kevin Kline, Tom Selleck, Joan Cusak, Matt Dilon, Debbie Reynolds, Bob Newhart, Shalom Harlow y Wiford Brimley. El guion está escrito por Paul Rudnick. Fue estrenada en Estados Unidos el 19 de septiembre de 1997. La película está inspirada en el discurso pronunciado por Tom Hanks al recoger su Óscar en 1994 como mejor actor por su papel en Philadelphia, en el que mencionaba a su profesor de teatro del instituto Rawley Farnsworth y a su antiguo compañero de clase John Gilkerson, “dos buenos estadounidenses gays, dos personas maravillosas con las que he tenido la suerte de encontrarme”.La diferencia está en que en la película el aludido, hasta ese momento, no es consciente de esa realidad. Un profesor que, en edad adulta, todavía no conoce su verdadera identidad, habiendo tenido una vida figurada. Hoy en día, las empresas, con unos índices de absentismo en torno al 30% por estrés laboral y un 90% de desapego profesional, tienen gran responsabilidad para conseguir mantener la motivación e implicación de sus empleados.Realizar un seguimiento recurrente de factores detonadores de burnout para intervenir a tiempo, un acompañamiento continuado del talento interno para su máximo desempeño e incorporar sistemas de gestión automatizados que les permitan implementar medidas y mejoras continuas son parte de la solución.Paralelamente, realizar formaciones ad hoc que fomenten sus valores y cultura corporativos, mostrando resultados de sus equipos y animándolos a perseverar, son otra parte de la solución. En este campo, tenemos a muchos gurús de la felicidad que imparten charlas, formaciones y seminarios para transmitir entusiasmo, autoconfianza, motivación y algunas pautas sencillas para que los asistentes tomen consciencia de detalles de su entorno y le den valor. En fin, “les dan jabón”. Sí, exacto, les dicen a las personas lo agradable que es su entorno, la importancia de lo que tienen y lo que son, que es cierto, pero eso es solo una parte de su realidad: la que les da seguridad, la que hace que se levanten cada día y sigan haciendo lo mismo. Estas personas salen de la sala con una sonrisa, que olvidarán al día siguiente, cuando vuelvan a encontrarse con su realidad.Kevin Klein, en su vida figurada, era medianamente feliz, se sentía integrado formando parte de un contexto determinado en el que era valorado. Cuando le descubren la verdad, se desestabiliza e inicia una cruzada para corroborar o desmentir los hechos. Esa nueva situación no controlada le expulsa de su contexto y le lanza a toda una nueva experiencia vital en la que tendrá que volver a encajar todas las piezas. Inquietante, ¿verdad?Y ustedes, ¿creen que podrían identificar su verdadero leitmotiv, asumirlo y salir adelante? ¿Han realizado el ejercicio de identificarlo? Hay que ser valiente para mirar hacia dentro. Lo fácil, o la tendencia general, es buscar afuera. Error. La solución está en su interior, allí encontrará sus verdaderos motivos, sus fuentes de motivación y estas sí son inquebrantables. Es un nuevo camino para disfrutar del aprendizaje, de cómo nos forjamos, de cómo se estimula nuestro cerebro por el nuevo reto. Solo si estamos dispuestos a aprender, prestaremos atención a lo nuevo, a referentes, emprendimientos y nuevas ideas, pues como dijo Siddhartha, “el buen maestro llega cuando el alumno está preparado”.