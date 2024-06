Volem una Lleida més gran o una Lleida millor?

Creado: Actualizado:

En els darrers mesos hem vist diversos anuncis de creixement urbanístic de la ciutat. Potser el més important i el que avança més de pressa, el de Torre Salses. Un projecte que és molt més que un centre comercial. Torre Salses són 500.000 metres quadrats, esgarrapats a l’Horta, per fer un nou barri entre Magraners i la Bordeta, mentre els barris de la Lleida existent es van degradant i ens omplim la boca de la riquesa que és l’Horta de Lleida.Si hi heu passat deveu haver vist carrers que connecten solars, abans camps de l’Horta. Fanals que no tenen res a il·luminar. Canonades que no porten aigua a ningú. Urbanitzant del no-res, torna el totxo, mentre a la Lleida existent, als barris amb veïns i veïnes, ensopeguem per voreres mal mantingudes, tenim solars abandonats, i bruts. Torna el negoci de la construcció, un model comercial caduc i l’especulació, mentre a Lleida tenim cases que cauen, com al Centre Històric o als Magraners. Cases que fa massa anys que requereixen una rehabilitació o reconstrucció urgent. A la Mariola, a Balàfia, aquells blocs barats del franquisme, que la democràcia, amb el PSC, CiU, el PSOE, el PP, no han sabut o volgut reemplaçar amb un parc públic potent i de qualitat.Urbanitzant del no-res, plantant fanals entre solars buits, mentre a la Lleida real patim problemes de mala il·luminació. Fent nous carrers que necessitaran nous autobusos, nous serveis de neteja i residus, nous centres cívics.. mentre a la Lleida real ens falten freqüències de bus, tenim carrers bruts, barris sense centre cívic, sense instal·lacions esportives.. I tot això, urbanitzant del no-res, per donar viabilitat a un pla comercial especulatiu. Un terç del nou barri urbanitzat del no-res serà zona comercial. 60.000 m2 de sostre per a un parc comercial promogut per una empresa multinacional amb seus i relacions en paradisos fiscals, mentre el nostre sector comercial va tancant. Heu vist quantes persianes abaixades hi ha a l’Eix Comercial i també als barris?Tot per crear un centre comercial que generarà un trànsit de 21.000 cotxes. Com si no en tinguéssim prou, de trànsit i contaminació, a la ciutat!Una altra part serà per a xalets unifamiliars. La Paeria del PSC ja ha anunciat la venda de sòl, de patrimoni públic, per fer 22 finques per a habitatges unifamiliars de renda lliure, amb una superfície d’uns 600 m2 cadascuna. És clar que també està prevista la construcció d’habitatge social, la llei ho obliga. Però de moment, àrea comercial i xalets. Mentrestant cap compra i escasses rehabilitacions d’habitatge existent i buit per fer ja, en barris existents, habitatge social. Cap acció per mobilitzar l’habitatge buit en mans de grans tenidors. Després ens queixem que hi ha ocupacions i màfies que trafiquen amb la necessitat, aprofitant la falta d’habitatge social i la disponibilitat d’habitatge buit!De veritat ens fa falta créixer? O aquest creixement serà en detriment de la ciutat existent, que es va buidant? Més de 3.000 pisos buits, com a mínim, a la ciutat real. Creixement en detriment d’una ciutat que es va degradant, com denuncia el veïnat d’Instituts-Templers, de l’Escorxador, del Clot, de Noguerola.. afegint-se al que fa anys que posen sobre la taula els del Centre Històric o la Mariola. Abans de créixer, nosaltres apostem per millorar la ciutat real. Omplir-la de serveis de qualitat. D’habitatge rehabilitat. D’equipaments públics. Mantenint l’Horta, que prou terreny ha anat perdent. Apostem per la ciutat dels quinze minuts, una ciutat compacta i cohesionada. Que cuidi el que és abans de dissenyar expansions que s’ompliran amb la gent que es vol allunyar del centre empobrit, cosa que alimenta el cercle de la segregació i la degradació de la Lleida “vella”.