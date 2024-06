Creado: Actualizado:

El grup d’Esquerra Republicana a la Paeria vam presentar, al març, una moció per impulsar polítiques per desplegar un nou model de mobilitat que posés els vianants com a prioritat i també els vehicles de mobilitat personal i el transport públic. Nosaltres entenem que un tema com la mobilitat d’una ciutat de 140.000 habitants no es pot tractar d’un dia per l’altre ni a cop d’improvisació –una fórmula a què l’alcalde Larrosa ens té bastant avesats–, sinó que s’ha d’abordar amb consens amb les entitats de la mobilitat de la nostra ciutat, però també amb els veïns i veïnes que, dia a dia, passegen, es mouen i circulen pels carrers de la nostra ciutat.Acords relatius als vianants, als vehicles de transport públic, les bicicletes i els vehicles de mobilitat personal (VMP), però també relatius als vehicles privats (que no ens els podem oblidar perquè també han de tenir un nou rol en aquest nou model, si som capaços que la ciutat faci tots els deures que té pendents).Entre les mesures que proposem, hi ha la d’avançar en el disseny i la difusió del Metro Minut com a forma per visualitzar l’alternativa sostenible de mobilitat de la ciutat i fer-ho d’una manera intuïtiva i que arribi a la gent, així com l’aposta per les anomenades illes i itineraris frescs per reduir l’impacte de les altes temperatures quan sortim a caminar. Una de les apostes defensades des d’Esquerra Republicana en aquesta moció és l’estudi de la implementació d’un sistema de lloguer de bicicletes –com a Barcelona seria el Bícing– amb l’objectiu de crear una xarxa de mobilitat que faci d’alternativa real al vehicle rodat per la trama urbana.No obstant, en el marc de la mobilitat i en el futur més proper del model que volem per a Lleida, hi ha un tema que cal posar sobre la taula: el servei d’autobusos. Volem un servei de transport públic que doni resposta i servei a la majoria de la població i, per tant, que augmenti els seus usuaris. Per això, vam proposar iniciar una prova pilot de línia nocturna urbana del servei d’autobusos, que doni cobertura als diferents barris. Així mateix, apostem per iniciar un procés participatiu de definició de les noves línies del servei d’autobusos i de nous horaris (més i millor servei serà sens dubte la clau de futur), per tal de definir –entre tot el veïnat, comitè d’empresa dels Autobusos de Lleida, associacions de veïns i FAVL, entitats del tercer sector i de gent gran– les necessitats de mobilitat de la totalitat de la ciutat.Aquestes són algunes de les propostes que vam presentar i es van aprovar al Ple de la Paeria i sobre les quals la regidora de Mobilitat i el mateix alcalde es van comprometre a treballar en paral·lel a la implementació de la zona de baixes emissions i de l’aprovació del nou Pla de Mobilitat, del qual es van iniciar els treballs el mandat passat. Per això, ens preguntem si la regidora i l’alcalde s’han reunit amb les entitats que treballen per una mobilitat més sostenible a la ciutat de Lleida. Ens preguntem si la regidora i l’alcalde han mantingut converses ja amb les entitats veïnals de la ciutat per poder tirar endavant un nou contracte d’autobusos des del consens i des del diàleg amb totes les parts implicades, o ja anem tard.Ens preguntem en quin estat es troben els projectes que demanàvem impulsar. Han fet ja passos per tirar endavant el Metro Minut? Els ho tornem a recordar: els ho vam deixar tot fet, només cal voluntat política per voler fer una ciutat més amable i més sostenible. Ens preguntem si el Govern ja ha fet la tasca d’identificar els passos de vianants amb una il·luminació insuficient (com ara el pas de vianants al parc de les vies, al carrer Rosa Parks), i si ha fet una planificació per millorar aquests punts. O ens preguntem, també, si ha començat a fer el Pla director de la bicicleta.Totes aquestes propostes estaven en la moció que va presentar Esquerra al mes de març i que es van aprovar. Propostes i projectes per un nou model sostenible i que ens ha de fer projectar la ciutat que volem deixar als nostres fills i filles i, al capdavall, als lleidatans del futur.