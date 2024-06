Gràcies, Montse Bergés i Saura

Creado: Actualizado:

El moviment Lleida, Terra de Dones Transformadores que agrupa 134 dones de les terres de Lleida vol expressar el seu agraïment a la Montserrat Bergés i Saura, fins fa uns dies delegada del Govern de la Generalitat a Lleida, i actualment diputada al Parlament de Catalunya, que n’ha estat la impulsora. Fruit de la seva sensibilitat, perseverança i visió comunitària, el projecte és una llavor plena de futur. Tal com diu el manifest de Verdú de l’1 de juny del 2024, es tractava de –en una primera fase– “detectar i donar visibilitat a dones transformadores quotidianes que ja existeixen al món rural i que no deixen de palesar que Lleida és terra d’oportunitats. Un cop detectades les diferents actrius i interrelacionades a partir d’una dinàmica participativa que va passar per totes les comarques de la vegueria a la recerca de més perfils femenins transformadors, fins ara s’han arribat a detectar 134 dones. Es tracta d’un moviment que volem que continuï viu i treballarem perquè arribi a més dones transformadores per poder així fomentar la interrelació i el treball compartit sumant tots els esforços possibles”.Les Dones Transformadores del món rural som les que vivim en un àmbit rural, plantegem i causem un canvi en l’entorn, és a dir, ens hem qüestionat aspectes i/o mancances de l’statu quo, i estem generant un impacte en algunes de les següents branques: social, cultural, reproductiu, de cures, econòmic, territorial, polític, tecnològic, sostenible, educatiu, artístic o agrícola. Reivindiquem l’entorn, les persones, la comunitat i l’estima cap al territori.Amb aquesta iniciativa, les dones que en formem part, però també les que s’hi afegiran, tindrem veu en projectes de país com l’Agenda Rural de Catalunya o la Llei de l’Estatut de Municipis Rurals, que dissenyen el futur, i ara, també, la transformació feminista que necessita la Lleida Rural.Des d’aquí, Montse, et donem les gràcies per donar-nos visibilitat, per reconèixer els nostres recorreguts vitals i professionals transformadors, i per crear un moviment que ha de ser imparable, com a Dona Transformadora que ets.