Obrim una nova etapa

Els quatre diputats i diputades del PSC per Lleida, Pirineu i Aran –Òscar Ordeig, Judith Alcalà, Manel Ezquerra i Neus Comes– vam prendre possessió aquest passat dilluns 10 de juny dels nostres escons en orgullosa representació dels ciutadans i ciutadanes de les Terres de Ponent. Una sessió en la qual hem viscut també la constitució de la Mesa del Parlament, en què hi ha representació socialista de les terres de Lleida i el Pirineu amb la diputada Judith Alcalà. D’altra banda, però, vam viure una investidura a la presidència de la Mesa per Junts, després de l’acord in extremis amb ERC i la CUP. Una entesa resultat d’una minoria de bloqueig que, esperem, no es repeteixi al Govern i es permeti tancar, finalment, una dècada de despropòsits i paràlisi. Volem destacar, en un primer terme, com ens encoratja haver recuperat la conformació de l’hemicicle del Parlament de Catalunya en la manera tradicional. Aquella que fixa el seu eix no en una divisió entre el que alguns en el passat han volgut que arrelés en la nostra societat: entre bons i mals catalans. Recuperem una conformació de la primera assemblea nacional d’inicis de la Revolució Francesa, del 1789. En aquella assemblea, els senyors i la noblesa, en definitiva aquells que volien mantenir els seus privilegis i que res canviés, van seure a la dreta, i aquells que volien aprofundir en els valors de la llibertat, la igualtat i la fraternitat van seure a l’esquerra. Aquesta ha estat la conformació que han anat tenint tots els parlaments democràtics fins a l’actualitat, i és rellevant destacar-ho. El nostre compromís ferm és amb aquests valors, partint de la llibertat per al nostre país i per a tots aquells que la tenen en perill o l’han perdut; la igualtat, insígnia del nostre partit, el Partit Socialista, i que avança sempre de manera decidida i es consolida amb els nostres governs; i la solidaritat, tan necessària en aquests moments. D’altra banda, no podem perdre de vista que les darreres conteses electorals han donat una resposta clara i rotunda: Catalunya ha votat canvi. Lleida, Pirineu i Aran han votat canvi. Les eleccions del passat 12 de maig han situat el PSC com el primer partit de Catalunya, en vots i en escons, per primera vegada a la seva història. També hi ha hagut un resultat històric a Lleida, Pirineu i Aran, on hem aconseguit 4 diputats/des, amb un increment del 5,5% de vots; el més alt de tot Catalunya. També les recents eleccions europees del passat 9 de juny ens han consolidat com a primera força política a Catalunya amb una contundent victòria, per cinquè cop consecutiu, i l’increment exponencial de vots socialistes a la nostra demarcació. De fet, ha estat a les comarques de Lleida, el Pirineu i l’Aran on més ha crescut el PSC de tot Catalunya, ja que han sumat 9,58 punts respecte al 2019 i han passat així del 14% al 23,8% de vots. Unes xifres i unes realitats davant les quals, per molt que s’entestin uns o altres, no es pot negar la major: la majoria socialista i de progrés a totes i cada una de les darreres cinc cites electorals i la consolidació del lideratge de Salvador Illa per fer possible aquest canvi a Catalunya i ser el proper President de la Generalitat. Nosaltres treballarem per generar els consensos necessaris perquè així sigui. Finalment, com a diputats i diputades socialistes per Lleida, Pirineu i Aran, garantim el nostre compromís i la nostra responsabilitat amb tots els ciutadans i les ciutadanes de les nostres terres. Estem, com sempre, a la seva disposició. I fem una crida a tots els diputats i diputades de Lleida al Parlament per fer un front comú en defensa dels interessos del territori. Així doncs, Catalunya, Lleida, Pirineu i Aran no podem perdre més temps.