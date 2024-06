Creado: Actualizado:

Compromís amb Lleida. Ni un pas enrere en la defensa dels drets dels veïns de Lleida, en la defensa dels nostres barris, en la defensa de l’Horta i en la defensa de la dignitat de la nostra ciutat pensant en el present i en el futur. Pensant en la gent gran, però sobretot en els joves, les futures generacions, perquè vull garantir una ciutat millor i més justa.Clar i rotund, juntament amb veïns de tot Lleida, el passat quatre de juny vam iniciar, a Balàfia, la campanya de recollida de signatures Signa pel teu barri. Recollida de signatures per a posar fi a la degradació dels nostres barris, un moviment veïnal que uneix persones, per sobre d’ideologies i partidismes. Es tracta d’un moviment ciutadà que, a través d’estampar la nostra signatura en un paper, canalitzem el nostre malestar i exigim posar fi a la degradació dels barris i a les imposicions. Hem organitzat carpes informatives a Balàfia i a Cappont i, a partir del dia 26 de juny, seguirem tots els dimecres a la tarda i recollirem per tots els barris signatures per, així, canalitzar a través d’una via democràtica i pacífica de protesta, la signatura, el nostre malestar. El dia 26 estarem a Templers-Escorxador, per després anar a Ricard Viñes, Cappont, Pi i Margall, Pardinyes i Secà. Reprendrem la recollida al setembre. No desistirem! Ens volen callats i submisos, però una cosa és com ens volen i una altra que alçarem la veu per fer-nos sentir.Durant el mandat de Pueyo vaig ser un ferm defensor de la residència de Pardinyes i vaig estar cada dia al costat de la plataforma que defensava la residència (de la qual els socialistes s’han oblidat, jo no!) i rebutjava el model d’alberg que pretenien imposar al barri. També, vaig estar i estic al costat dels veïns de Templers-Escorxador-Instituts-Sant Ignasi, per dir no a les Josefines. Els ciutadans vam traslladar a les urnes el malestar i vam vèncer amb l’instrument més democràtic i poderós que tenim les persones, el vot.Pensava, humilment, que l’època de les imposicions l’havíem superat, però lluny de la realitat amb el socialisme lleidatà les imposicions han reviscolat i van a més. D’entrada, mantenen el projecte de les Josefines que fa anys que rebutgem. A la vegada, imposen habilitar l’antiga escola de Balàfia com un espai per al sensellarisme. Ho han preguntat als veïns i comerciants del carrer Valls d’Andorra o Escultor Corselles, per exemple? Però sense aturador, a l’altra punta de la ciutat, a l’avinguda València sembla que es vol obrir un oratori i un altre a Balàfia. No hi estem en contra, dels oratoris, només faltaria, però sempre en estricte compliment de la normativa, com no pot ser d’una altra manera.A Balàfia sembla que hi ha espai per a tot. Però sempre l’espai s’ubica a la part més antiga i deteriorada del barri. Ho tinc molt clar, vull recuperar el Centre Històric i, per fer-ho, aposto per un Pla Director de Serveis Socials. Si aquest pla li exigia a Pueyo, ara li exigeixo a Larrosa. És el nostre model i la nostra solució per recuperar el Centre Històric i evitar convertir les parts més antigues i deteriorades de tots els barris en petits centres històrics. M’han sentit reclamar un Pla de Barris des del primer dia i seguim com el primer dia: sense pla.Els veïns tenim dret a saber i a elegir. Per això, existeix la participació ciutadana i els conductes per exercir-la. Preguntar i respondre. Consensuar i escoltar. Pactar i decidir. Si vaig estar al costat de Pardinyes, continuo estant al costat de Templers-Escorxador i del Centre Històric o, òbviament, també al costat de Cappont, Balàfia i Magraners. Tant com sigui necessari.SOS a Lleida. Els veïns em manifesteu que la situació és insostenible. Amb el canvi de govern a la Paeria pensàveu que tot aniria millor, però resulta que la situació ha anat cap a pitjor, i resulta inaguantable. Prolifera la inseguretat, l’incivisme, la delinqüència, els robatoris. La por de les persones, joves i grans, augmenta a mesura que ho fa la percepció d’inseguretat que s’ha apoderat del nostre dia a dia. Els comerciants preocupats per la desil·lusió que es trasllada al carrer, mentre la via pública continua bruta, deixada i abandonada. Canalitzem el nostre malestar a través de la campanya que hem endegat perquè avui és un barri, però demà serà el teu. O posem aturador a la degradació de Lleida o serà massa tard. Cal un gir, posar ordre i establir uns criteris consensuats entre tots. Qui no ho vulgui escoltar ara, ho farà a les urnes per les eleccions municipals del 2027: socialisme o #Lleidaimplicada.