Més places d’Avant per necessitat i el traspàs del servei per dignitat

Creado: Actualizado:

Les constants queixes i demandes dels usuaris de l’Avant de Lleida me les he fet meves des del primer dia, entre altres coses perquè n’he estat un usuari diari en alguna etapa; pels usuaris, que pateixen, i per la resta d’usuaris potencials; i perquè així es descarbonitza la mobilitat. Vaig anunciar que des de Junts treballaria com a diputat per revertir el mal servei i millorar la qualitat del servei en alta velocitat, i hem presentat una proposta exhaustiva al Congrés. Les mesures proposades i aprovades representen un pas crucial cap a una millora tangible en el servei d’Avant a Lleida i recullen la majoria de les queixes proposades per la plataforma d’usuaris i les propostes de solució tècniques elaborades per CCOO ferroviaris de Lleida que amb l’Alberto Puivecino com a cara pública van elaborar i presentar públicament no fa gaire.Aquesta proposta va ser aprovada al Congrés per totes les forces polítiques de la comissió excepte Vox –ni mai–, cosa que em fa pensar que entre tots ho aconseguirem: més places, revisió de l’algoritme de venda de bitllets –no pot ser que un bitllet Madrid-Barcelona sigui més barat que un Madrid-Lleida del mateix trajecte–, resoldre el mal funcionament de l’aplicació mòbil, una atenció al client deficient i un seguit de normatives poc flexibles per als usuaris. Hem fet sentir la nostra veu i s’ha aprovat la proposta.Fins aquí les bones notícies –tot i que cal esperar que la solució s’implementi amb rapidesa–. Ara, les dolentes: durant la cerca d’informació i dades per donar força a les nostres reclamacions i sabent la comparativa de servei entre l’oferta d’Avant que tenim a Lleida vers la que té Toledo per anar a Madrid –es va exposar a la sessió de CCOO– descobreixo que tota l’oferta de serveis Avant per anar a Madrid és tres o quatre vegades superior a la que tenim a Lleida o Tarragona per anar a Barcelona. Això no és una casualitat, és una conseqüència directa de les polítiques centralitzadores de l’Estat espanyol. Ens trobem dAvant d’un desAvantatge evident i d’una injustícia flagrant. Aquesta discrepància no és només inacceptable, és un menyspreu dels ciutadans de Lleida. L’absència de freqüències i places d’Avant queda clar que no és perquè manquin trens ni maquinistes, aquests hi són, evidentment a Madrid! Com ja passa amb els nostres diners –dèficit fiscal– o amb les inversions en infraestructures dels pressupostos de l’Estat, i la solució definitiva és el traspàs del servei Avant, i així mateix li vaig demanar al ministre al Ple.És hora de posar fi a la discriminació sistemàtica que el territori de Lleida pateix en aquesta matèria, el servei Avant és totalment traspassable segons el marc legal actual i serà l’única manera de resoldre aquest càstig permanent: hem de fer un Lleida-La Pobla.Ja n’hi ha prou d’aquesta discriminació, així com denunciem el dèficit fiscal i una inversió no equitativa en infraestructures, denunciem aquest mal servei i fins que no siguem un país independent, que ens puguem gestionar nosaltres aquests serveis i recursos: volem el traspàs. La nostra lluita no s’atura.