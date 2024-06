Creado: Actualizado:

El 12 de novembre del 1923 va néixer l’activista cultural lleidatà Miquel Roig Nadal, ja fa més de 100 anys. En les darreres setmanes podem visitar una petita part de la seva mostra artística La Festa Major de Roig Nadal. Exposició de cartells, Lleida, 1947-1991, a la sala d’exposicions de l’Ajuntament de Lleida. Hi podem trobar un recull de treballs amb diferents estils, l’evolució i les diferents tècniques aplicades per l’autor lleidatà. Els seus cartells de la festa major de Lleida permeten visualitzar l’evolució de la ciutat en totes les seves etapes. La mirada de la festa major lleidatana a través dels seus cartells és una òptica que ens permet conèixer més i millor la història de Lleida i descobrir racons desconeguts dels nostres carrers i places. Els seus mítics cartells són un recorregut per la Lleida que estimem i permeten recordar moments i fites que identifiquen el segell lleidatà.Roig Nadal (1923-2008) era i és un home de Lleida. La seva obra roman viva i la seva família s’encarrega amb orgull que així sigui, especialment, la vídua, fills, nets i besnets. Així, els seus cartells són patrimoni de Lleida i dels lleidatans i ens correspon a tothom, administracions primer, donar el màxim de suport i col·laboració perquè el seu llegat romangui viu.La Lleida Implicada que defenso vol mantenir viu el llegat cultural dels artistes de casa, per entendre el present i mirar amb optimisme el futur. El patrimoni artístic de l’autor és un exemple de cultura i identitat lleidatana que cal preservar i difondre arreu. Parlant amb la seva família es denota que Roig Nadal era un lleidatà de soca arrel. Preocupat i interessant pels assumptes de Lleida. Un visionari. Intel·lectual. Un dia una de les seves filles em manifestava del pare que “vivia la vida amb optimisme. Amb família. Amb profundes conviccions. I deia que la felicitat la portem dins de cada persona”. La darrera frase es pot interpretar de moltes maneres i deixo a l’arbitri de cadascú que busqui la més encertada o la que més li convingui. Si més no es demostra que era un lliure pensador sobre la filosofia de la vida. Roig Nadal a més de l’àmbit cultural, es dedicava al comerç. Tots coneixem o hem sentit anomenar l’establiment Casa Roig, de la plaça Sant Joan, coneguda pels exquisits productes que oferia i també pels il·lustres aparadors, entre d’altres.Lleidatà amb inquietuds sempre pel bé i interès de Lleida, il·lustrava a través dels seus cartells, reconeguts també amb premis i concursos, detalls de la seva/la nostra estimada Lleida. La seva obra va traspassar fronteres tot arribant a la resta d’Europa. El seu treball era i és reconegut i això també és marca Lleida des del vessant cultural. Per això faig una crida a preservar la cultura i la identitat lleidatana.Tenim tendència (o s’ha convertit en una moda) a importar costums i cultura de fora que segur que valen la pena i n’aprenem molt. No obstant això, hem d’aprofitar i fer bandera amb orgull dels autors lleidatans com Roig Nadal i tants d’altres. Celebrem el centenari del naixement de Miquel Roig. Un artista que experts han definit amb “estil propi” i “marca personal”. Així, felicito la seva família per l’homenatge i perquè la seva obra afirma com era l’autor i com és la nostra ciutat. El seu llegat és més viu que mai. La seva passió per Lleida és la nota que marca tota la seva obra i és just i necessari reconèixer-ho i ser recordat i homenatjat en el centenari del seu naixement.Vull posar èmfasi en la marca Lleida i la cultura lleidatana. Cal difondre, promoure i divulgar el llegat de l’autor com de tants altres autors que han plasmat moments únics de la nostra història. A vegades, ens perdem en debats estèrils que poden moure masses en un moment determinat, però que s’esborren amb el transcurs dels dies. Mentre que el llegat cultural és un valor patrimonial que roman actiu al pas del temps. Ara i per sempre, visca Lleida!