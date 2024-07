Creado: Actualizado:

Aguestes dimenjades de junhsèga, es nòstes montanhes s’aumplissen de corredors, caminaires, ciclistes,… pr’amor dera emocionanta varietat d’eveniments esportius que s’amien a tèrme e tanben d’aficionats a hèr trajèctes pes parts nautes des montanhes.Auem eth privilètge de poder gaudir d’eres, les auem ben apròp, escenari perfècte tà practicar activitats ar aire liure. En iuèrn ac podem hèr en tot practicar er esquí, trauèsses o passejades tamb raquetes e ara en estiu: trail running, maratons, ultratrail, era verticau, … nau vocabulari aprenut! Ua des darrères amiada a tèrme a estat era UTMB que de cada an i a mès seguidors, ei un espectacle perqué arriben corredors d’elit e entosiasmats d’aguesta modalitat de tot eth mon. Ei un espòrt plan interessant, ara ei de mòda, se pòt practicar a quinsevolh edat, se pòt hèr solet o en companhia, ès ena natura, coneishes lòcs emblematics deth nòste territòri, pòs veir bèth animau sauvatge tipic d’aguesti entorns. Ei un rèpte tà fòrça des participaires enes corses, comprovar enquia a on pòden arribar, guaire ores resistissen, ei ua satisfaccion personau.Entà participar en aguestes corses ei important auer ua preparacion avienta, era majoritat vien d’un entrenament diari que se convertís en ua rotina, ath delà d’ua bona planificacion nutricionau. Ei ua competicion a on s’an de susmontar desnivèus importants autant de pujada coma de baishada, ei un terren plan irregular. Es corses de montanha de cada còp mès fomenten practiques respetuoses sus eth miei ambient, en tot respectar es camins existents. Es participants gaudissen dera emocion de competir en un miei naturau incomparable. Es nòsti entorns s’an convertit en escenografics d’espòrt de competicion!