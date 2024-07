El donante de esperma en serie

Creado: Actualizado:

Jonathan Jacob Meijer es un músico neerlandés que cuenta con un canal en YouTube con más de 21.000 seguidores, pero su salto tanto a la pequeña pantalla como a los titulares de la prensa internacional no se debe precisamente a su talento musical. Se estima que desde 2007, año en el que empezó a dedicarse a la donación de semen desde la web spermaspenderinfo.net, podría haber tenido más de mil hijos. Conocido popularmente también como el esperminador, Jonathan se vendía como un macho alfa con un esperma de alta calidad –80 a 100 millones por mililitro–, incidiendo además en sus dotes artísticas y erigiéndose como un salvador para aquellas familias que no podían tener hijos. El director Josh Allott (Roman Kemp: Our Silent Emergency, How to Hire a Hitman) recoge su aberrante historia en esta docuserie de tres episodios, iniciando su investigación en los Países Bajos. Allí contacta con parejas y madres solteras que en su día recurrieron al artista para procrear, quienes aseguran que Meijer les aconsejaba además realizar la donación mediante el coito –opción que la mayoría rechazó–. Los bancos de esperma de Holanda fueron su siguiente objetivo, llegando a registrarse 102 casos de éxito contraviniendo así las leyes de su país natal, que limitan el número de hijos hasta 25 de hasta 12 madres diferentes. Pero su cruzada por la gestación indiscriminada no terminó ahí, sino que posteriormente la trasladó a clínicas internacionales como Cryos International y a otros puntos del globo como Australia. No sería hasta 2023 cuando la Fundación Donorkind presentó una demanda civil contra el músico por temor al incesto involuntario entre los hijos y por vulnerar la legislación holandesa. Las mentiras de Meijer a las familias y mujeres solteras para llevar a cabo sus donaciones y el misterio de cuántos hijos llegó a tener en realidad sirven como ejes centrales del guion, que emplea recursos narrativos muy similares a los del filme Amor, acoso, asesinato (2024) tales como la recreación de los hechos con las mismas personas que los protagonizaron, pero se echa demasiado en falta la presencia del donante en serie en el show debido a su negativa a participar en él. Por otro lado, quienes estén interesados en profundizar sobre la cuestión de la donación de esperma pueden hacerlo con la magnífica película documental Spermworld (2024) de Lance Oppenheim (Una clase de cielo, Ren Faire), disponible en Apple TV+.