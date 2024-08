Un centre de dia per a gent gran a cada barri

Creado: Actualizado:

Recentment, s’han aprovat al Ple de la Paeria el conveni amb la Generalitat per als centres de dia de gent gran i el plec per a la licitació de la gestió d’aquests centres de dia. Es tracta dels centres de dia de Santa Clara, al Centre Històric, i de Mangraners, els dos únics centres de dia per a gent gran municipals, on s’ofereixen vint places de caràcter públic, subvencionades per la Generalitat, i 10 places privades. En total, doncs, 40 places públiques i 20 de privades. Des del comúdelleida considerem que aquesta oferta és totalment insuficient, i que la Paeria hauria d’haver treballat per un conveni amb la Generalitat de més places, i hauria d’estar treballant per posar en marxa nous centres de dia.Lluny queda ja aquell 2011, en què l’alcalde Ros anunciava que el mercat de Cappont inclouria un centre de dia per a gent gran a la primera planta. Es tractava d’un projecte de remodelació del mercat, que oferia lloc a un gran supermercat i arrodonia l’obra amb un equipament social llargament reivindicat pel veïnat, un centre de dia per a la gent gran del barri. Ja fa 13 anys d’aquelles notícies que omplien titulars de premsa i televisió amb el llavors paer en cap visitant les obres, però Cappont segueix sense centre de dia per a gent gran, com molts d’altres barris de la ciutat.A Lleida hi viuen més de 26.000 persones majors de 65 anys, gairebé 13.000 de més de 75 anys. I n’hi ha gairebé 6.500 que viuen soles. La demografia de la ciutat ens indica que aquestes xifres aniran en augment, com també va en augment, sortosament, l’esperança de vida, que fa que visquem més anys de vellesa. Però seguim amb només dos centres de dia municipals, amb només 40 places públiques, a més de les que tenen conveniades altres centres de dia privats, amb llistes d’espera que en alguns casos superen l’any.Hi ha, doncs, un clar dèficit en l’atenció a la nostra gent gran, que requereix, al nostre entendre, una inversió decidida de l’ajuntament i les altres administracions. Ens fan falta més serveis per a la cura de la gent gran, especialment de la que té més dificultats per sostenir una vida autònoma. Però veiem que el govern no té cap pla per incrementar l’oferta de places en centres de dia. És més, la regidora del ram, en sessió de Ple, ens va dir que de fet no hi havia llista d’espera als dos centres de dia municipals, i no entenia per què reclamàvem més places, més centres. Al comúdelleida tenim clar que cada barri hauria de comptar amb un centre de dia per als seus padrins i padrines. Un centre de dia públic, que pugui oferir els serveis d’acompanyament, cura de la salut i socialització que ara ofereixen els centres de Santa Clara i Mangraners.I tenim clar també que aquests centres de dia haurien de tenir una gestió pública, perquè tindríem un millor control del servei i dels costos per a l’erari públic. I és que ara, amb la gestió externalitzada, privatitzada, l’ajuntament, comptant amb fons de la Generalitat, ja està assumint tots els costos de les places públiques. Però també part dels costos de les places que s’ofereixen en règim privat, ja que paguem el vestuari del personal, costos de subministraments i de manteniment, i costos de personal que acaben redundant també en l’atenció a les places privades.Per tot plegat, des del comúdelleida seguirem exigint un pla d’inversions per dotar progressivament tots els barris amb un centre de dia públic per a gent gran. Perquè tenim clar que l’ajuntament ha de ser molt més actiu en l’acompanyament a l’envelliment, i en l’acompanyament a les famílies que tenen més dificultats per tenir cura dels seus padrins i padrines.