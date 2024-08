Capital cultural i d’oportunitats

Creado: Actualizado:

Ja fa més d’un any que els diferents regidors i regidores del grup d’Esquerra Republicana estem en contacte amb la ciutadania de Lleida. En l’àmbit de la cultura, ens hem reunit amb més de 30 entitats de la ciutat que treballen en la promoció de la cultura –entesa des de tots els vessants–, de l’oci i de les festes populars. Trobades on hem recollit propostes que hem traslladat al Govern de l’Ajuntament en forma de precs als plens, preguntes a les comissions o demandes concretes als regidors de l’àmbit. Aquesta és, sens dubte, una de les tasques més importants que tenim com a servidors públics, la d’escoltar els veïns i veïnes, i la de transformar les seves demandes en peticions concretes, treballant i fent pressió al Govern perquè les dugui a terme.En aquest sentit, una de les apostes que des d’Esquerra Republicana hem posat sobre la taula és la construcció d’un equipament cultural al Parc de les Arts, al barri del Joc de la Bola. De fet, vam dedicar el segon número de L’Ideal –el periòdic republicà de la ciutat de Lleida que vam recuperar al gener del 2024– a aquest equipament, compartint amb tots els veïns i veïnes el projecte, la història de tota la reivindicació veïnal i els beneficis que tindria per a tota la ciutat. Segons el Pla de Biblioteques de Lleida, aprovat el mandat anterior, hi ha prevista una biblioteca a la zona Oest de la ciutat, i és en aquest marc que nosaltres proposem que es tingui en compte la proposta dels veïns i veïnes del barri –i que se’n beneficiï tota la ciutat.El grup d’Esquerra Republicana vam demanar al Govern i a la regidoria de Cultura que treballés per convertir Lleida en Municipi Lector, una demanda que vam recollir del sector editorial de la nostra ciutat. Una proposta que tan sols vol voluntat i que suposaria un gran salt per exercir aquesta capitalitat cultural que tant pregonen alguns.Una de les grans reclamacions que ens fan les entitats culturals de la nostra ciutat és la manca d’espais per poder reunir-se o realitzar les seves activitats i, a la vegada, poder crear sinergies entre elles. En aquest sentit cal posar en marxa la reforma del Xalet dels Camps Elisis i definir uns bons usos per al nou Palau de Vidre. La primera, pendent que el Govern de la Paeria aprofiti i gestioni els diners de la Generalitat. La segona, pendent que s’acabin les obres de rehabilitació i el Govern del PSC escolti els veïns i veïnes i les entitats del barri i de la ciutat.Lleida és i ha de continuar sent una ciutat amb dret al futur, que aposta per una indústria equilibrada amb el nostre territori i, sobretot, pel comerç de proximitat. Durant aquests darrers mesos ens hem reunit amb més de 20 entitats empresarials. Oficina d’atracció d’inversions, el replantejament dels mercats no sedentaris i la seva adaptació als nous dies, actuacions clares i contundents per habitar els locals buits i promoure més comerços o bé les targetes de promoció del comerç local. Aquestes són, només, algunes de les propostes que hem fet a les comissions i que hem recollit de les diferents reunions. Des del nostre punt de vista, el Govern del PSC ha d’apostar sense fissures i amb polítiques valentes per defensar el comerç de la nostra ciutat. I sí, per si a algú no li havia quedat clar, això passa per tirar endavant el Pla de l’Estació. Tal com ja hem fet arribar al Govern, aquest a partir del 7 d’agost ja podria convocar un Ple per aprovar provisionalment el Pla. No podem perdre més temps, si no la ciutat i els seus veïns i veïnes en pagaran un preu massa car.La cultura i la promoció de la ciutat –econòmica però també en tots els seus vessants artístics– és clau perquè Lleida sigui una ciutat referent i mirall d’altres ciutats mitjans. Des d’Esquerra Republicana continuarem escoltant el pols de la ciutat i recollint totes aquelles demandes i propostes que facin prosperar Lleida. Pel seu futur.