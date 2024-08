La nostalgia es lección de historia

Publicado por Miguel Macías Novau Verificado por Creado: Actualizado:

Lisa Kudrow, en el centro, junto a Kal-El Tuck y el resto de ladrones. - NETFLIX Lisa Kudrow, en el centro, junto a Kal-El Tuck y el resto de ladrones. - NETFLIX Lisa Kudrow, en el centro, junto a Kal-El Tuck y el resto de ladrones. - NETFLIX Lisa Kudrow, en el centro, junto a Kal-El Tuck y el resto de ladrones. - NETFLIX Lisa Kudrow, en el centro, junto a Kal-El Tuck y el resto de ladrones. - NETFLIX Lisa Kudrow, en el centro, junto a Kal-El Tuck y el resto de ladrones. - NETFLIX Lisa Kudrow, en el centro, junto a Kal-El Tuck y el resto de ladrones. - NETFLIX Lisa Kudrow, en el centro, junto a Kal-El Tuck y el resto de ladrones. - NETFLIX Lisa Kudrow, en el centro, junto a Kal-El Tuck y el resto de ladrones. - NETFLIX

Otro remake de un éxito de los 80, otra sensación de que no se ha sabido trasladar el encanto que lo caracterizó a nuestros tiempos. Pero ni las audiencias son ahora las mismas, ni es por ello un fracaso. Taika Waititi (Lo que hacemos en las sombras, Jojo Rabbit) intercambia la mágica narrativa del filme clásico homónimo de Terry Gilliam (Brazil, Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores) por una moderna mirada educativa basada en el humor absurdo. La trama gira en torno a Kevin (Kal-El Tuck), un niño de 11 años cuya pasión es la historia, quien se encuentra de manera fortuita con un grupo de ladrones. La pintoresca cuadrilla, encabezada por Penélope (Lisa Kudrow), ha robado el mapa del tiempo al Ser Supremo, un ente omnipotente sobre la existencia para el que trabajaban, y ahora se dedica a recorrer todas las etapas de la humanidad en busca de grandes tesoros. El resto del equipo está conformado por la empática Judy (Charlyne Yi), el aspirante a actor Alto (Tadhg Murphy), el corpulento Bittelig (Rune Temte) y Widgit (Roger Jean Nsengiyumva), el jefe de navegación. Por supuesto, el joven Kevin no rechazará la oportunidad de acompañarles en su odisea temporal, aunque en esta ocasión aparecen nuevos escenarios con respecto a la película original –el barrio de Harlem de Nueva York en sus orígenes, por poner solo un ejemplo–. La reinvención visual es, tanto a escala tecnológica como escenográfica, el giro de tuerca más llamativo con el que juega Waititi a lo largo de los 10 capítulos de duración del show, que por otro lado no termina de encontrar una narrativa propia hasta su final. Se mantiene el carácter surrealista que envuelve a los personajes, presentados de una forma más que eficiente como si de un show de los Monty Python se tratara, y el formato serializado permite que cada entrega se divida en un salto a una época distinta. Pero si para Gilliam su obra supuso una alegoría a la libertad de pensamiento y a la imaginación, para Waititi representa más una entretenida lección de historia a caballo entre el humor y la tragedia. La emotividad que desprendió Los héroes del tiempo (1981) se solapa por el ánimo de ofrecer un buen espectáculo. Tampoco se percibe igual la relación entre Kevin y Penélope, que más bien parece una entre hijo y madre respectivamente. Pero nostalgias aparte, los niños, que es a quienes va dirigida la serie, disfrutarán de su visionado a la vez que aprenderán.

El final de ‘La amiga estupenda’, en Max el 10 de septiembre

Max ha lanzado el tráiler de la cuarta y última temporada de La amiga estupenda (2018), anunciando su estreno para el 10 de septiembre. Basada en la saga literaria homónima de Elena Ferrante, la trama sigue la relación de amistad entre Elena Greco (Alba Rohrwacher) y Raffaella Cerullo (Irene Maiorino)a lo largo de 70 años, tras conocerse de pequeñas en Nápoles durante la década de los 50. Al reparto se suman Fabrizio Gifuni, Stefano Dionisi, Anna Rita Vitolo, Pier Giorgio Bellocchio y Daria Deflorian, entre otros.

Netflix y Zack Snyder se divorcian tras fracasar ‘Rebel Moon’

Tras el batacazo en audiencia de Rebel Moon - Parte 2: La guerrera que deja marcas (2024), dirigida por Zack Snyder, Netflix ha decidido desistir en su continuidad. A ello se suma la cancelación de otra franquicia del cineasta en la plataforma: El ejército de los muertos (2021), que tenía prevista una secuela y un spinoff en forma de serie de televisión.

‘Disclaimer’, de Alfonso Cuarón, en Apple el 11 de octubre

Apple TV+ ha anunciado para el 11 de octubre el estreno de Disclaimer, adaptación de la novela homónima de Renée Knight. Dirigida por el oscarizado Alfonso Cuarón y protagonizada por Cate Blanchett, la trama de suspense gira en torno a Catherine Ravenscroft, una periodista que recibe un manuscrito con la amenaza de revelar todos los secretos de su pasado.