Mont-rebei i el Montsec: del Pla Director al Parc Natural

Ara fa un any vaig tenir l’honor de prendre possessió com a diputat de la Diputació de Lleida, concretament pel partit judicial de Balaguer. Això vol dir que estic al servei de quaranta-un municipis i més de cent pobles, cadascun amb un munt de necessitats: en infraestructures, noves tecnologies, atenció a les persones, promoció cultural i molts altres. I sovint, els ajuntaments petits no tenen prou recursos per afrontar els reptes d’aquest vast territori.Per això, si una cosa he pogut constatar en aquests mesos és que les administracions supramunicipals són imprescindibles per donar resposta a les grans inversions necessàries. I una d’elles és el Congost de Mont-rebei, un dels principals atractius de les nostres comarques.Actualment, l’espai està massificat, hi ha problemes d’aparcament, els accessos estan en mal estat i hi ha un elevat risc d’esllavissades –com la d’Àger l’any 2021. A tot això li hem de sumar la difícil gestió, que ha de ser coordinada entre diversos municipis i les diputacions d’Osca i Lleida. Però aquesta complexitat no pot servir d’excusa per no actuar.En aquest sentit, des de Junts fa mesos que insistim en la necessitat d’invertir al Congost. Hem fet preguntes, mocions i precs, que el govern de la Diputació excusava en una suposada desídia de la Diputació d’Osca, governada pel PP d’Aragó. Tanmateix, els fets són uns altres: Osca ha fet els deures i els seus accessos estan a punt, mentre que a Lleida no.Però la insistència de Junts-Impulsem ha posat el Congost de Mont-rebei al centre de l’agenda política. Hem aconseguit –per unanimitat– que es redacti un pla director que ordenarà l’espai i planificarà les inversions per als propers anys. I hem acordat també incloure una partida als pressupostos de la Diputació per al 2025, fet que suposa un gran pas endavant per la millora del Congost.Aquest acord arriba en un moment en què es reprenen els treballs per a la creació del Parc Natural del Montsec, un projecte històric que és una gran oportunitat per promoure el millor exponent del Prepirineu català. La possibilitat de crear un ens de gestió compartida entre tots els agents del territori vinculat a un finançament específic ha de servir per recuperar el nostre patrimoni natural i cultural i potenciar el turisme sostenible. En definitiva, per impulsar l’economia local i ajudar a fixar la gent als nostres pobles.El Pla Director de Mont-rebei és la primera parada d’un tren que no podem deixar escapar. Aconseguir les inversions necessàries, travar el nou Parc Natural i rellançar la marca turística Montsec són les properes fites que junts hem de fer possibles.