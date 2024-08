Lleida: esport, salut i inclusió

Creado: Actualizado:

Quan parlem d’una societat sana i equilibrada, no parlem només de salut –mental i física– sinó que parlem també d’una societat que disposi d’espais comunitaris, d’actes i activitats culturals, que disposi d’equipaments per als seus ciutadans, i que disposi d’una bona salut educativa. Per tant, quan parlem d’una ciutat sana parlem, també, d’una ciutat amb valors igualitaris i que promocioni l’equitat entre totes les persones.Aquest darrer any que hem estat a l’oposició ens hem reunit amb prop d’una cinquantena d’entitats i organitzacions que treballen en l’àmbit de l’educació, la salut i l’esport. I, sobretot, hem focalitzat part de les nostres preguntes i propostes a demanar al Govern de la Paeria que tiri endavant i impulsi projectes o demandes a favor de la inclusió sobretot en l’etapa més primerenca de l’etapa educativa.Al mes d’octubre de 2023, quan tot just portàvem 3 mesos i escaig amb el nou mandat de la Paeria, el grup d’Esquerra Republicana vam demanar l’elaboració d’un pla d’actuació per a fer més accessibles tots els equipaments esportius municipals. Aquesta és i ha estat una demanda constant entre les diferents entitats que treballen en diferents temes de discapacitat i també en l’àmbit educatiu i del lleure. Existeix una preocupació latent pel que fa al condicionament i accessos que tinguin en compte les persones amb mobilitat reduïda, discapacitats funcionals, persones lactants i gent gran. És per això que continuarem treballant i insistint en aquest aspecte.Un altre pilar fonamental per tenir una ciutat sana és formar aquelles persones que han d’educar els nostres futurs ciutadans. Estem parlant de formacions específiques per a tractar trastorns o conductes que avui en dia són cada cop més freqüents entre els nostres menuts –o, si més no, avui en dia es detecten amb major facilitat–.És en aquest sentit que des del grup d’Esquerra Republicana a la Paeria hem presentat nombroses preguntes, des del setembre del 2023, relacionades amb la necessitat de formar els monitors i monitores que fan activitats durant tot l’any a la nostra canalla. Per exemple, parlem de formacions específiques en trastorns com el TDAH-TEAF, una proposta que va sorgir de la reunió que vam mantenir amb l’entitat en qüestió al mes de febrer de 2024. Però també estem parlant de la necessitat de donar eines a aquests professionals perquè puguin tractar amb infants o adolescents amb problemes de salut mental –aquests sí, cada cop més freqüents entre els nostres joves–.Un dels altres temes importantíssims que les entitats –sobretot les esportives– ens han traslladat és la necessitat d’un manteniment exigent i constant de les instal·lacions esportives municipals. Només entrar a la Paeria aquest mandat, ja vam demanar que se’ns facilités tota la informació de l’auditoria que –suposadament– la regidoria d’Esports estava fent sobre els espais esportius de la ciutat. L’estat de la majoria de pavellons municipals i espais de pràctica esportiva estan en un estat molt malmès i cal actuar-hi. Just fa una setmana, hem registrat una darrera pregunta i demanda pel Govern: que posi de nou en funcionament el centre de BTT que es troba a Pardinyes i que, de pas, aprofiti per fer un bon rentat de cara a tota la part exterior, que es troba en un estat lamentable.Evidentment, aquest article dona per explicar només una pinzellada de les nostres línies d’actuació, com a grup a l’oposició, pel que fa a l’esport, la inclusió, la salut i l’educació. Des d’Esquerra Republicana ens continuarem reunint amb les entitats especialistes en cada tema per recollir de primera mà totes les demandes i continuarem treballant perquè Lleida sigui una ciutat més sana, des de tots els punts de vista.