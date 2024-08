Normas para mascotas en autocaravanas: claves de la Ley de Bienestar Animal

Creado: Actualizado:

La entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal generó un intenso debate y cierta confusión entre los dueños de mascotas, especialmente aquellos que viajan en autocaravanas o vehículos similares. Esta ley, que busca asegurar el bienestar y los derechos de los animales, introdujo varias prohibiciones y sanciones rigurosas.Uno de los puntos más controvertidos de la ley, específicamente en su artículo 27, prohíbe mantener a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, patios o vehículos sin la debida supervisión. Además, la normativa establece que los animales no pueden permanecer atados o deambular por espacios públicos sin la presencia del responsable de su cuidado y comportamiento.Nos preguntamos si es posible dejar a un perro atado o dentro de una autocaravana o furgoneta cámper. La ley parece prohibir estas acciones si consideramos estos medios de transporte como vehículos, sin embargo, Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, aclaró que las autocaravanas y las viviendas móviles no se consideran vehículos convencionales bajo esta ley. Según García Torres, estos vehículos están aclimatados y ventilados adecuadamente, lo que los diferencia de los automóviles comunes.La normativa también ha sido precisa en cuanto a la prohibición de dejar animales solos en vehículos cerrados expuestos a condiciones que puedan poner en peligro su vida. No obstante, la ley hace una excepción para las autocaravanas y cámpers, siempre y cuando estén adecuadamente aclimatadas y ventiladas. En relación con la prohibición de mantener a perros atados o deambulando por espacios públicos sin supervisión, García Torres subrayó que si el perro está atado a la autocaravana y el dueño se encuentra dentro del vehículo, no se está infringiendo la ley. Esta condición es válida siempre que el vehículo esté estacionado en un área específica destinada para autocaravanas.Las sanciones por incumplir estas normas pueden ser severas. Por ejemplo, dejar a una mascota en terrazas, patios o vehículos puede dar como resultado multas que oscilan entre los 10.001 y los 50.000 euros. En el caso de dejar a un animal atado sin supervisión, las sanciones varían de 500 a 10.000 euros.