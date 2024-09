Olla barrejada

Creado: Actualizado:

I ara què? Som l’únic projecte municipalista que pensa en Lleida i que som lleials als nostres principis lleidatans i que no mercadegem amb els vots ni amb les sigles. Qui ho havia de dir! A uns quants els molesta i els molestarà perquè la seva temptació és posar tothom al mateix sac tot dient que tots som iguals, però no és cert. El temps m’acabarà donant la raó.Els veïns em vau donar la força per ser l’alternativa del seny a Lleida. Vull tornar Lleida al seny polític i al seny en clau de ciutat. A Lleida cal una gestió eficaç, real, d’ordre, allunyada dels extrems. Ens cal una mirada a curt, a mitjà i a llarg termini. Cal posar ordre i recuperar el seny des de les institucions. Sí, soc del PP, però el PP a Lleida tenim veu pròpia i tothom sap que poso Lleida per davant dels interessos partidistes i de les sigles, aquesta és una de les maneres més honestes que tinc d’estimar i creure en Lleida.Escric aquest article unes setmanes després de la investidura del nou president de la Generalitat. La situació em convida a una sèrie de reflexions en clau lleidatana que és el que em motiva. D’entrada, com queda Lleida? Que venguin la moto que vulguin, però els qui no ens deixem arrastrar pel sectarisme ideològic veiem que defensem l’únic projecte lleial i fidel a Lleida. En 5 anys que soc regidor a la Paeria no m’he deixat mai condicionar per Barcelona o per Madrid, i ho sap tothom, sinó, no hauríem quedat els segons més votats.Cert que tenir un estil propi moltes vegades és criticat, poc valorat i segurament persegueixen els errors propis per clavar punyalades. Però em mantinc ferm al que penso. I crec que a Lleida ens calen lideratges forts que defensin la ciutat i els nens de forma transversal. I aquesta personalitat molesta, i molt, i seguirà molestant perquè us asseguro que arribarem a la victòria final en interès de ciutat.Fins ara, la Paeria, governada els darrers 15 mesos pels socialistes que tenen com a soci prioritari Junts. Mentre, a la Diputació provincial governada per ERC amb PSC. I ara, la Generalitat governada pels socialistes amb la complicitat i suport d’ERC i Comuns. Conclusió? Han cuinat una olla barrejada que no hi ha qui se la cregui, justifiqui, entengui i comprengui. S’exigiran responsabilitats polítiques a la Paeria quan governen a la resta de les institucions plegats o amb complicitat? Uns i altres s’ho han engolit tot: des dels principis que deien tenir fins als projectes que deien defensar, i ens han retornat a la Lleida gris del 2019. A Lleida arrosseguem massa anys perduts perquè tornin a manar els de sempre, com sempre i pels de sempre.Els de sempre pacten amb els de sempre. Si porten 50 anys governant-nos els de sempre venent-nos la moto del fals progressisme que ha conduït Lleida al pou la decadència, inseguretat, incivisme, delinqüència, degradació i la més inútil i nefasta gestió que es coneix. Però com es pot defensar a Lleida el Pla de l’Estació i simultàniament pactar amb qui fa tot el possible per donar-hi llargues? O és que el pacte serà mur de contenció per atorgar la llicència comercial per Torre Salses? Com es pot replicar i anar a missa tot pregonant que cal defensar, per exemple, des de les institucions al Lleida CF i pactar amb els qui els envien requeriments i la mateixa urbana. El pacte implica recuperar l’alberg o promoure la residència per Pardinyes? El pacte eliminarà el porta a porta a Balàfia i Pardinyes? El pacte distribuirà els serveis socials per tot Lleida en defensa dels drets de les persones?Els de sempre, com sempre, s’han quedat sense discurs, instal·lats a la Lleida del blanc i negre. S’han engolit des d’ERC, Junts i Comuns el projecte socialista perquè en són la seva muleta a la Paeria, a la Diputació, a la Generalitat i a l’Estat.La més fidedigna conclusió és que ens han posat una autopista en sentit únic a l’alcaldia al 2027. Ho saben, ho sabem, i el més important, ho sabeu la ciutadania, per això cada dia ens doneu més suport i us hi sumeu amb més ganes, sigueu o no del PP.